Autovía del Mercosur reincorporó trabajadores para obras en las rutas 12 y 14

La empresa Autovías y Construcciones y Servicios S.A., que resultó adjudicataria de la licitación para la administración de las rutas nacionales 12 y 14 bajo la denominación Autovía del Mercosur, reincorporó a trabajadores que habían sido desvinculados tras el final de la concesión de Caminos del Río Uruguay.

La confirmación fue realizada por el vocero de la firma, Mariano Bradanini, quien informó que el contrato se firmará el lunes 5 de enero y que la nueva concesionaria iniciará formalmente sus operaciones el martes 6. Según precisó, parte del personal que actualmente se encuentra desempeñando tareas pertenece a la empresa saliente, aunque no se incorporó a la totalidad de los trabajadores.

“Los empleados que están trabajando son de la empresa anterior, pero no es la totalidad”, explicó Bradanini, al tiempo que señaló que se conformó un esquema mixto entre personal con experiencia en el corredor y nuevos trabajadores. En ese sentido, indicó a Radio Nacional Gualeguaychú y R2820, que el conocimiento previo de cada puesto resultó un factor clave para la conformación de los equipos.

Tramos incluidos y primeras tareas

La concesión abarca el corredor vial que se extiende desde Zárate hasta Paso de los Libres, además de las rutas 135 y 117 en la zona de Paso de los Libres, la ruta 135 en Colón, la A015 que conecta la ruta 14 con el puente de la represa de Salto Grande y un tramo de la ruta 12 entre Ceibas y Gualeguay.

En la primera etapa de gestión, la empresa se enfocará en tareas de mantenimiento, reparación y reconstrucción en distintos sectores del corredor. Durante los días previos al inicio formal de la concesión, se avanzó con la demolición de las cabinas de cobro en las estaciones de peaje, aunque se mantuvieron operativas las oficinas de atención al público y los puestos de Gendarmería Nacional.

Cambios en el sistema de peajes

Desde el 6 de enero, el cobro en efectivo dejará de estar habilitado en las rutas 12 y 14. El nuevo esquema funcionará exclusivamente mediante sistemas de telepeaje o TelePase, y a partir de la segunda semana de enero se incorporarán tótems de pago electrónico.

Estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito, débito, tarjetas virtuales, códigos QR y sistemas de pago sin contacto habilitados en teléfonos celulares. Durante el período inicial, hasta el 15 de enero, no se colocarán barreras en las estaciones, lo que permitirá la libre circulación de vehículos mientras se completa la instalación del sistema.

Tarifas y descuentos

El valor estimado del peaje rondará los 1.830 pesos, equiparando las tarifas al monto que tenía la estación de Zárate, la más elevada del esquema anterior, con una actualización por inflación. Los usuarios que utilicen el sistema de telepeaje accederán a un descuento del 50% en comparación con otros medios de pago.

El dispositivo de TelePase podrá adquirirse a través de plataformas digitales o en las estaciones de peaje durante los primeros días de enero, vinculando el dominio del vehículo con el método de pago elegido. Desde la concesionaria indicaron que la normativa vigente apunta a que, a partir de 2027, el cobro en rutas sea exclusivamente mediante telepeaje, sin alternativas en efectivo.