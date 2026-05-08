Asesinaron a una mujer cuando defendió a su hija de un presunto abuso sexual

Una mujer fue asesinada en Los Polvorines al defender a su hija de un presunto abuso sexual. El acusado escapó y era buscado intensamente.
Una mujer fue asesinada en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, luego de intentar defender a su hija de 9 años de un presunto abuso sexual cometido por un vecino. El acusado permanecía prófugo y era intensamente buscado por la Policía.
El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en una vivienda de esa localidad del conurbano bonaerense y generó conmoción entre los vecinos por la violencia del ataque y las circunstancias en las que se produjo el crimen.
De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada por los investigadores, el sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, habría intentado abusar de la menor. En ese contexto, la madre intervino para proteger a su hija y fue atacada brutalmente.
El relato de la menor
Según trascendió, el acusado sería conocido por la familia y residiría en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen. Tras el ataque, escapó de la vivienda y dejó a la mujer gravemente herida.
La hija de la víctima logró huir y posteriormente brindó un testimonio considerado clave para el avance de la investigación. “Me tapó la boca para que no gritara”, fue una de las frases que trascendió del desgarrador relato de la niña ante los investigadores.
Además, la menor habría contado que logró pedir ayuda mientras su madre, identificada como Yolanda Raquel Cáceres, permanecía dentro de la vivienda con un corte en el cuello y lesiones en la cabeza provocadas por dos puñaladas.
La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el caso como un femicidio en contexto de violencia sexual. En paralelo, los investigadores avanzaban con distintas medidas para localizar y detener al principal sospechoso del crimen.