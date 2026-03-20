La Armada Argentina avanza en la compra de helicópteros: cuándo llegaría el primer AW109M

Tras concretarse el primer pago del contrato con la empresa italiana Leonardo, la Armada Argentina se encamina a recibir el primero de los nuevos helicópteros AW109M destinados a renovar su flota.
La compra de helicópteros AW109M para la Armada Argentina avanzó con la concreción del primer pago del contrato firmado con la empresa italiana Leonardo, lo que habilitó el inicio del cronograma de entregas y la futura incorporación de las nuevas aeronaves a partir de 2027.
Según fuentes vinculadas al proceso, el desembolso se realizó conforme a lo establecido en el acuerdo firmado meses atrás, lo que permite proyectar la llegada del primero de los cuatro helicópteros adquiridos para una fecha aún a confirmar del próximo año.
La operación forma parte de un proceso de modernización que la Armada Argentina viene impulsando desde hace años, en busca de recomponer y actualizar su capacidad aeronaval.
Renovación de una flota limitada
Actualmente, el Comando de Aviación Naval cuenta con un número reducido de helicópteros operativos, muchos de ellos con disponibilidad limitada, lo que condiciona las capacidades de despliegue y operación desde buques de la Flota de Mar.
En ese contexto, la incorporación de los nuevos AW109M apunta a reemplazar a los helicópteros AS-555 Fennec, que presentan restricciones operativas y tecnológicas frente a las necesidades actuales.
Las nuevas aeronaves estarán destinadas principalmente a tareas embarcadas, especialmente en los patrulleros oceánicos adquiridos por Argentina a Francia en los últimos años.
Detalles del contrato con Italia
El contrato por los helicópteros fue confirmado oficialmente en febrero por el Ministerio de Defensa de la Nación, en el marco de un encuentro entre el titular de la cartera, el teniente general Carlos Presti, y el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti.
Durante esa reunión, ambas partes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, incluyendo el intercambio de entrenamiento, instrucción y desarrollo industrial.
En ese sentido, subrayaron la relevancia de la adquisición de los cuatro helicópteros Leonardo AW109 como un paso concreto en la profundización de los vínculos entre ambos países.
Un proceso con demoras
El avance del programa no estuvo exento de dificultades, ya que la concreción del primer pago se vio demorada por distintas instancias administrativas y financieras.
Estas idas y vueltas postergaron el inicio efectivo del cronograma de incorporación, aunque finalmente la operación logró encaminarse con la reciente transferencia de fondos.
Con este paso, se destrabó el proceso y se abrió la posibilidad de comenzar con la entrega progresiva de las aeronaves.
Proyección hacia 2027
De no mediar nuevos inconvenientes, la Armada Argentina recibiría el primero de los helicópteros AW109M durante 2027, marcando el inicio formal de la renovación de su flota aeronaval.
A partir de allí, se espera que continúe el cronograma de entregas hasta completar las cuatro unidades previstas en el contrato.
Este proceso permitirá mejorar las capacidades operativas, especialmente en misiones de patrullaje, vigilancia y apoyo desde plataformas navales.
Impacto estratégico y cooperación
La compra de helicópteros AW109M para la Armada Argentina también representa una oportunidad para fortalecer la relación con la industria de defensa italiana. Desde la empresa Leonardo, la operación es vista como un punto de partida para futuros proyectos y programas conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas, publicó Zona Militar.
En este marco, la incorporación de estas aeronaves no solo apunta a mejorar capacidades militares, sino también a consolidar vínculos de cooperación tecnológica e industrial en el ámbito de la defensa.