Alta demanda y pocas vacantes en el mercado laboral: qué buscan los empleados y las empresas, según RR.HH

El mercado laboral actual muestra un fuerte desbalance entre la cantidad de personas que buscan trabajo y las vacantes disponibles, en un contexto económico desafiante. Así lo explicó Marcos Fontana, Licenciado en Comunicación Social y Especialista en gestión de Recursos Humanos, quien describió un escenario donde “hay demanda de trabajo y pocas vacantes, pero mucha gente presentándose a un mismo puesto”.

Fontana detalló que por cada búsqueda laboral pueden recibirse entre 400 y 500 currículums, aunque solo una pequeña parte cumple con los perfiles requeridos. “Después hay que empezar a filtrar y capaz que solo 10 o 20 son los que realmente encajan”, señaló, marcando la dificultad creciente en los procesos de selección.

En paralelo, el especialista explicó que las empresas están ajustando sus estructuras. “Hoy las empresas están achicando estructura, funcionan como acordeones: cuando hay demanda se expanden y cuando la situación es adversa se achican”, afirmó, describiendo un reacomodamiento constante dentro del mercado laboral.

Menos vacantes y más exigencia en los perfiles

El especialista señaló que las búsquedas laborales actuales no apuntan tanto a sumar personal como a reemplazar puestos existentes. En ese sentido, destacó que los sectores con mayor demanda siguen siendo operarios, logística, gastronomía y servicios, mientras que los mandos medios presentan menor rotación.

“Se buscan operarios y empleados para supermercados, panaderías y gastronomía. Lo que es mando medio ya está más cubierto porque se asciende desde dentro de la empresa”, explicó.

También remarcó que uno de los principales problemas es la falta de compromiso. “Estamos luchando mucho con el tema de que las personas que se comprometan con el trabajo”, afirmó, y agregó que incluso se registran cancelaciones de entrevistas sin aviso previo.

Compromiso laboral, cambios de hábito y nuevas tendencias

Fontana advirtió que muchas personas “prueban” los trabajos durante los primeros meses y luego disminuyen su rendimiento o abandonan los puestos. “Empiezan a tener dudas con el horario, el pago o el clima laboral”, explicó, lo que genera alta rotación en el mercado laboral.

En este contexto, también observó un cambio cultural vinculado al emprendedurismo y la flexibilidad. “Las personas eligen calidad de vida”, sostuvo, aunque aclaró que muchos emprendimientos no logran sostenerse en el tiempo debido a la falta de planificación. "No cualquiera puede ser emprendedor", agregó.

Además, destacó una tendencia creciente: la búsqueda de equilibrio entre vida personal y trabajo. “El 55% de los empleados elige mayor calidad de vida antes que más responsabilidades”, señaló, lo que impacta directamente en la forma en que las empresas organizan sus estructuras.

Sobre la reforma laboral

El especialista en recursos humanos analizó el impacto de la reforma laboral en el contexto del mercado laboral, y sostuvo que no puede interpretarse de manera lineal. “Hay que leer bien la reforma laboral, porque hay cuestiones que ya venían pasando dentro de las empresas. Lo único que hizo fue actualizar la ley”, explicó.

En ese sentido, ejemplificó con el tema de las vacaciones: “En la nueva ley se permite cortar las vacaciones o tomarlas en períodos de 7 días. Eso ya estaba pasando en las empresas, donde se acordaba entre empleados y recursos humanos dividirlas en verano e invierno”.

Mercado Laboral: es alta la demanda pero hay pocas vacantes

Fontana también aclaró que cada punto debe analizarse según el sector, ya que “gastronómico no es lo mismo que camionero, ni comercio es lo mismo que industria”, por lo que consideró que la tendencia es hacia una negociación más flexible entre empresas y trabajadores.

Flexibilidad, salud mental y nuevos desafíos

El especialista también vinculó los cambios del mercado laboral con la necesidad de abordar la salud mental en el trabajo. “No queremos robots, a las 5 de la tarde se corta y se van a su casa”, afirmó, destacando la importancia de respetar los tiempos personales.

Finalmente, subrayó que el desafío actual de las empresas es adaptarse a nuevas dinámicas laborales sin perder eficiencia. “Los empresarios tienen que adaptarse a la flexibilidad, porque la gente no es que no quiera trabajar, sino que está eligiendo cómo quiere vivir”, concluyó.