Alerta por estafas con tarjetas de crédito en el exterior: recomendaciones para no caer

El uso de tarjetas de crédito en el exterior volvió a generar advertencias por parte de especialistas del sector, que alertan sobre fraudes vinculados al pago presencial en bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos.

Según informes recientes, uno de los riesgos más frecuentes se produce cuando la tarjeta sale del campo visual del titular, situación que habilita prácticas como la clonación, el “cambiazo” o la carga de consumos no autorizados en moneda extranjera.

Plataformas digitales y métodos más seguros

El fenómeno se da en paralelo al avance de las billeteras digitales, que en América Latina incrementaron su adopción entre turistas por la posibilidad de operar sin entregar la tarjeta física. Consultado por MDZol, el CEO de Vesseo, Sebastián Siseles, sostuvo que la digitalización “reduce notablemente la exposición al fraude” y destacó el crecimiento de los pagos QR y PIX entre usuarios que viajan por la región.

El especialista señaló que los inconvenientes más comunes durante un viaje suelen aparecer cuando se utiliza banda magnética o cuando la tarjeta es llevada a otro sector del local para realizar el cobro, prácticas que abren la posibilidad a clonaciones o capturas no autorizadas de datos.

Tarjetas de crédito.

Monitoreo, límites y detección temprana

Las advertencias también alcanzan al seguimiento financiero. Las entidades recomiendan activar notificaciones instantáneas de consumo para detectar movimientos sospechosos en tiempo real y establecer límites diarios de gasto para mitigar eventuales pérdidas. Asimismo, se aconseja evitar redes Wi-Fi abiertas para trámites bancarios y optar por conexiones móviles o seguras.

Un cambio de hábito en los viajeros

El reporte global al que accedió este medio indica que las billeteras digitales representaron el 70% de las transacciones digitales a nivel mundial y proyectan un crecimiento anual del 21% hasta 2027. En ese escenario, el turismo aparece como uno de los ámbitos donde la seguridad se volvió determinante, ya que el uso de efectivo disminuye y las operaciones se concentran en sistemas electrónicos.

Para Siseles, “viajar informado es la primera barrera contra el fraude”. En su visión, el objetivo pasa por fomentar prácticas de prevención que combinan trazabilidad, control y menor exposición física. La empresa que lidera incorporó pagos QR y PIX para operaciones entre Argentina y Brasil, dos de los mercados turísticos más activos de la región.

Tendencia global y conclusión de los analistas

A medida que el ecosistema financiero avanza hacia modelos casi sin efectivo, la recomendación de reducir el intercambio físico de la tarjeta se vuelve más frecuente. Para los especialistas, adoptar soluciones digitales dejó de ser únicamente una cuestión de comodidad y comenzó a funcionar como una medida concreta de protección durante los viajes.