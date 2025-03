Ola de calor y humedad: advierten hasta cuánto puede subir la sensación térmica

Los meteorólogos suelen afirmar que la sensación térmica, en realidad, no existe. Esto significa que no hay un dispositivo que pueda medirla de manera precisa. Los valores de temperatura que tanto generaron alarma en las últimas horas, son el resultado de un cálculo complejo. Además, existe un componente subjetivo: no todas las personas perciben la temperatura ambiente de la misma forma.

Este miércoles, la diferencia entre la temperatura real y la “ficticia” fue particularmente llamativa, con hasta diez grados de diferencia entre ambas, debido principalmente a la humedad y las condiciones del viento. Pero, ¿Cómo se calcula esta sensación térmica, que parece añadir un factor psicológico extra a la ola de calor que está afectando al país desde esta semana y que se extenderá hasta el viernes? Los expertos aclaran que este cálculo no es inmediato.

La sensación térmica comienza a calcularse solo cuando la temperatura supera los 26 grados. En cuanto al viento, hasta ahora ha sido bastante leve. Este viento es tan suave que no logra reducir de manera significativa la sensación térmica. Solo cuando el viento supera los 12,5 kilómetros por hora se puede notar algún efecto mitigante, aunque para temperaturas superiores a los 30 grados se necesita que la brisa alcance al menos 21,5 kilómetros por hora para disminuir la sensación térmica en al menos un grado.

Por el contrario, si las temperaturas alcanzan o superan los 35 grados, el viento puede aumentar la sensación térmica cuando su velocidad es extremadamente alta. Por ejemplo, con 37 grados de temperatura y vientos superiores a los 50 kilómetros por hora, la sensación térmica podría elevarse en dos grados, y en caso de temperaturas superiores a los 40 grados, el incremento podría ser de hasta tres grados.

La mayor sensación térmica calculada con precisión es de 65 grados. Para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cualquier cifra superior a este valor se considera como mayor, sin ofrecer un dato exacto. ¿En qué condiciones podría superarse esa cifra? Según los expertos, situaciones como 34 grados de temperatura con una humedad del 100 por ciento, o 35 grados con un 95 por ciento de humedad, podrían generar sensaciones térmicas extremas.

Es importante destacar que, conforme aumentan las temperaturas, es cada vez más sencillo que la sensación térmica se dispare con un menor nivel de humedad. Esto se debe a que las diferencias en las temperaturas se vuelven exponenciales. Por ejemplo, con una temperatura de 45 grados y una humedad del 45 por ciento, la sensación térmica podría superar los 65 grados, un aumento de más de 20 grados respecto a la temperatura real.

El fenómeno de la sensación térmica también tiene implicaciones para la salud. El SMN define cuatro niveles de precaución según la intensidad de la sensación térmica. Entre los 27 y 32 grados, se puede prever posible fatiga por exposición prolongada al calor o actividad física. Entre 32 y 40 grados, el riesgo de insolación, golpe de calor y calambres es extremo. En los 40 y 55 grados, los riesgos de golpes de calor y de insolación son muy altos. Finalmente, a partir de los 55 grados, el peligro de golpe de calor e insolación es inminente.

El SMN también señala que "los efectos sobre una persona pueden variar según la edad, el estado de salud y las características personales de cada individuo". Esta variabilidad hace imposible considerar todos los factores en un cálculo promedio. Y es que, en última instancia, ¿para qué necesitamos conocer la cifra exacta de una sensación térmica extrema cuando el cuerpo ya nos está enviando señales de alerta? Mejor pensar que esta ola de calor es el último coletazo del verano, y que el tan esperado alivio pronto llegará. (Con información de Clarín)