¿Qué lleva a un chico de 13 años a asesinar a su compañera?: “Las ideologías de odio llegan a nuestro hogar y a nuestros canales”

En el centro de "Adolescencia", la nueva serie de Netflix, se halla una pregunta inquietante: ¿Qué lleva a un chico de 13 años a asesinar a su compañera de clase?

Es que la serie ha generado debate sobre la realidad de los jóvenes en la actualidad y su relación con las redes sociales. Los riesgos emocionales que enfrentan los jóvenes frente a la abrumadora exposición a las plataformas y las complejidades de la adolescencia, son el telón de fondo y la manera en que "Adolescencia" refleja esta problemática desde una perspectiva realista.

Adolescencia, la serie que es furor en Netflix

Expertos afirman que “influencers”, ciertos referentes de las redes sociales y algunos grupos, están explotando la desintegración de la comunidad y el vacío dejado por los desafíos sociales y económicos que enfrentan los más jóvenes.

Como muestra la serie Adolescencia, la distancia emocional entre padres e hijos puede generar brechas de comunicación que luego son difíciles de cerrar.

El tema fue debatido en El Ventilador, el programa que se emite por Elonce, donde los panelistas brindaron sus opiniones respecto de cómo fueron interpelados por la serie y ofrecieron un análisis respecto de los riesgos latentes en las redes sociales.

La docente y madre dos adolescentes, Yohana Fucks, aseguró que ver la serie fue “muy shockeante”. Al mostrarse interpelada por la temática, contó: “Empecé terapia con mis hijos porque necesitaba de una herramienta que me ayudara, porque es muy complejo entender qué hacemos bien y qué hacemos mal con hijos que están criados en una era que nosotros no tuvimos y no entendemos desde el plano de lo digital”.

“Fue complejo entender que a mí también me interpela la tecnología, que como padres también estamos insertos en un mundo que nos da un montón de herramientas e información, y uno también está mareado en esa vorágine de información que da la gestión digital”, expuso la maestra.

Y continuó: “A mi terapeuta le dije `Vengo porque no importa lo que haga, siento que como mamá le erro igual´; y es muy difícil que nosotros en nuestra confusión podamos ser referentes claves y claros para nuestros hijos”.

En ese sentido, Fucks se preguntó “cómo jugamos los padres el ser permisivos y darles su autonomía y la posibilidad de que cometan errores para que aprendan y ser padres que entiendan y pongan límites y sepan manejar esos tiempos de los chicos”.

Por su parte, la abogada Corina Beisel, se diferenció al exponer que “lo que trasunta la serie, independientemente de lo que pasa en los episodios, es la radicalización de las ideologías y cómo las redes son el canal para que esas ideologías de odio, de odio al género, llegan y se meten a la casa de esos niños que, desde que irrumpió la tecnología en nuestras vidas, están encerrados en sus habitaciones”.

Beisel se mostró intrigada respecto a que “los investigadores, en la serie, se preguntan `por qué lo hizo´. Y no podían contestar esa pregunta porque no podían entender el lenguaje encriptado que manejan” (los adolescentes).

“En una secuencia de la serie, el hijo del detective le preguntó `Papá, viste el posteo de Instagram, te pareció un posteo amigable, amable, pero no viste los emojis que eran agresivos. Y en otra parte, la amiga la Katie agrede a uno de los que ella pensaba que había sido agresor, y todo el mundo está grabando e incluso lo insultan diciendo `Te dejaste pegar por una mujer”, repasó la letrada.

Y a continuación apuntó a “lo peligroso” que muestra la serie “Adolescencia”: “Que las ideologías de odio que llegan a nuestro hogar y a nuestros canales”. De hecho, como abogada penalista, Beisel reveló que “en Paraná investigó tres casos de homicidios cometidos por menores, por distintas razones”.

En tanto, el licenciado en Ciencias Políticas, Nahuel Baridón, refirió “los discursos de odio y el aprovechamiento político por parte de ciertas corrientes ideológicas de esa misoginia, de ese discurso de odio”. Y trajo a colación la lectura del libro Los ingenieros del caos, donde se analizan –según sus palabras- “las corrientes de extrema derecha en distintos países del mundo y una parte refiere a Stephen Bannon, un estratega norteamericano que vivió en Hong Kong donde se ubican las principales empresas de videojuegos”. “Una empleada de estas firmas decidió renunciar para montar su propia empresa y recibió un ataque virulento por parte de los consumidores de los videojuegos, que son jóvenes varones”, expuso el politólogo al mencionar: “Bannon, quien fue asesor de Trump en su primera presidencia, vio la productividad política de ese odio y lo incentivó para llevarlo a campañas en otros lugares del mundo”.

Y acto seguido, Baridón comparó que “en Argentina, ocurre un ataque inexplicable del presidente Javier Milei a dos referentes de la música como lo son dos mujeres jóvenes, lindas y exitosas: Lali Espósito y María Becerra”.

Para el comunicador Exequiel Fresler, “las redes sociales también forman parte de la sociedad y de las relaciones que se dan”. “Lo que vemos en las redes sociales después lo veremos radicalizado en la calle, como pueden ser episodios de violencia política”, expuso.

Y la periodista Valeria Girard, quien es mamá de niños de 11 y 13 años, contó que su primera reacción después de ver la serie fue “la de querer quitarles el celular y la computadora y apagar todo para sacarlos de la habitación”. “Sabemos que ellos están en un mundo desconocido, pero te lo pasan frente a los ojos de forma tan clara, que querés apagarles todo”, confesó.

En esa línea, la comunicadora bregó por “escuchar a los adolescentes cuando se sienten solos porque –se preguntó- qué estamos haciendo los adultos para que los adolescentes se sientan solos”.

“Quizás los adultos también estamos muy metidos en el celular, nuestras preocupaciones, en el día a día, y la soledad es mala consejera”, reconoció Girard.

Así también, la coach ontológica Ana Tepsich hizo referencia al segundo capítulo de la serie donde se mostraba “cómo los profesores les gritaban a los chicos ¡Era un ejército! y solo hubo una profe que contuvo a la amiga de la niña que murió”.

“Somos todos distintos observadores de una misma realidad”, indicó, pero confesó que se mostró “impactada por la falta de comunicación que interpela a los padres, que ven que los hijos están encerrados”.

Para Tepsich, es clave “la comunicación entre padres e hijos, aunque los adolescentes no quieran hablar y se encierran”. “No es cuestión de culpas, sino simplemente de hacerse cargo de algo que está pasando, que no está bueno, y cómo lo vamos a solucionar”, completó. De hecho, aconsejó que “un hobby para sacar a los chicos de las redes es una buena manera”.

El periodista Javier Aragón, por su parte, se interrogó respecto a la posibilidad de “filtrar el uso de la tecnología a los adolescentes, como en Australia” por el peligro que implica “que un gurí de entre 12 y 15 años, ingrese desde a ver desde cómo construir una bomba, pornografía y hasta tomar posturas peligrosas”.