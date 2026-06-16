Abel Pintos cantará en los festejos por el Día de la Bandera en Rosario

Tras los actos oficiales, donde se espera la presencia del presidente Milei, el sábado habrá música en vivo, ferias, gastronomía, concurso de asadores y diversas actividades en Rosario, con el cierre de Abel Pintos.
El cantante Abel Pintos cerrará la fiesta del Día de la Bandera el próximo sábado 20 de junio en la ciudad de Rosario, en una jornada que dará comienzo con los actos oficiales y la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei. Desde el mediodía habrá música en vivo, ferias, gastronomía, concurso de asadores y actividades para grandes y chicos.
Desde las 7, asadores de todo el país competirán por el premio al mejor asado a la estaca. Los costillares asados a la estaca estarán a la venta desde la finalización del evento, a las 13.
A partir de las 12 habrá dos escenarios con música en vivo. En uno se presentarán DJ China, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen, La Chamba Folk y Abel Pintos en el cierre. En el segundo escenario actuarán DJ Ioio del Ritmo, Nazarena Segovia, María Elen Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa.
Habrá además un patio de baile con espectáculos y clases abiertas, donde participarán DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria, y la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral.
Además, emprendedores y emprendedoras de la Economía Social ofrecerán sus productos: habrá alimentos saludables, textiles, objetos de decoración elaborados con materiales reutilizados, accesorios de moda y plantas. También estarán presentes las ferias de Cultura, del Plan Cuidar y el Mercado de Pulgas.
Otro motivo para acercarse a las celebraciones es que el Monumento Nacional a la Bandera lucirá en todo su esplendor después de más de una década, luego de que se finalizaran los trabajos de restauración con financiación del gobierno provincial.