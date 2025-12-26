UPCN destacó recategorización de trabajadores en el estado provincial: "Los empleados quieren capacitarse"

El Gobierno provincial anunció que se encuentra listo el instructivo de recategorizaciones para los empleados de la administración pública y confirmó que en marzo de 2026 enviará a la Legislatura provincial el proyecto para la creación del primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

El acuerdo, firmado el 23 de diciembre, establece como eje central la capacitación de los trabajadores, un aspecto considerado fundamental para la mejora en la eficiencia de la administración pública.

La secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, explicó a Elonce que este convenio no solo formaliza los esfuerzos previos realizados por el sindicato, sino que también introduce un marco institucional que garantiza la recategorización de los empleados a través de un proceso de capacitación continua. Según indicó, el gremio lleva más de 12 años trabajando en la formación de los trabajadores, y con este acuerdo se le otorga un carácter legal y estructurado al proceso de capacitación, algo que no existía hasta ahora.

“No cualquiera puede capacitar, sino que tenemos que estar dentro de una nómina que va a estar dirigida y monitoreada por Recurso Humano de la provincia. UPCN tiene la logística armada, tenemos casa en toda Entre Ríos, con responsables y referentes. Si queremos capacitar, si o sí tenemos que llegar a todos”, dijo.

El convenio establece que la capacitación será un requisito indispensable para acceder a la recategorización. "Queremos garantizar que todos los trabajadores, sin importar dónde se encuentren, tengan las mismas oportunidades de capacitación", aseguró Satler.

Además, el convenio contempla una lista inicial de 50 cursos de capacitación. “No somos los únicos, también está UADER y el gobierno”, dijo.

Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la posibilidad de que los mismos empleados públicos, aquellos con experiencia y conocimientos relevantes, puedan convertirse en capacitadores. Los trabajadores que asuman este rol, que deben estar en una nómina, recibirán un puntaje especial y su labor será registrada formalmente en su historial laboral, lo que también contribuirá a su propio proceso de recategorización.

Satler también destacó que, contrariamente a algunos prejuicios, los trabajadores públicos están muy interesados en capacitarse y mejorar sus habilidades. "Desde el sindicato hemos visto cómo las capacitaciones han tenido una gran demanda. Los compañeros quieren prepararse, avanzar y lograr mejores condiciones laborales. No todas las capacitaciones serán para todos, sino acordes al trabajo que tienen", afirmó.

El nuevo acuerdo también subraya el compromiso de UPCN de llegar a todos los rincones de la provincia. "Tenemos responsables en todas las localidades, desde el norte hasta el sur, y con este convenio buscamos que nadie se quede sin la posibilidad de acceder a la capacitación", concluyó Satler. Elonce.com