UPCN anunció una agenda de capacitaciones para estatales entrerrianos en 2026

UPCN cerró el año con un encuentro de delegados en el que repasó avances vinculados al empleo público y anunció una agenda de capacitaciones que comenzará en enero de 2026, junto a definiciones sobre recategorizaciones y el convenio colectivo de trabajo.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cerró el año con un encuentro que reunió a más de un centenar de delegados, en el que se repasaron las principales novedades que involucraron al empleo público y se anunció una completa agenda de capacitaciones para trabajadores estatales en 2026.
La reunión se llevó a cabo en la sede gremial y estuvo encabezada por la conducción del sindicato, que puso el foco en la formación, la carrera administrativa y los avances alcanzados en materia de condiciones laborales. Durante el encuentro, se destacó que las capacitaciones comenzarán apenas finalizado el receso en el Estado provincial.
“Lo más importante para UPCN siempre ha sido tener resultados para los compañeros”, expresó la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, al dirigirse al cuerpo de delegados. En ese marco, remarcó el rol del gremio en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la generación de herramientas que fortalezcan el empleo público.
Por su parte, la secretaria de Capacitaciones, Adriana Satler, anunció una agenda de actividades que se iniciará el lunes 19 de enero de 2026, inmediatamente después del receso administrativo. Según se informó, durante enero y febrero se dictarán cursos y talleres con contenidos transversales a todas las áreas del Estado.
Las propuestas incluirán temas vinculados a procedimientos administrativos y distintas herramientas informáticas, con el objetivo de fortalecer las capacidades laborales de los agentes públicos. Desde el sindicato se indicó que habrá cupos limitados para garantizar una capacitación personalizada, aunque se aseguró que todos los trabajadores tendrán la posibilidad de acceder a las instancias formativas.
Capacitaciones y carrera administrativa
Durante el encuentro, Domínguez resaltó la importancia del Convenio Marco de Colaboración firmado con el gobierno provincial, que le otorgó a UPCN un rol central en las capacitaciones dentro del empleo público. “Es prácticamente un convenio exclusivo que nos da muchas herramientas, un acuerdo muy ambicioso y superador que nos permitirá hacer las cosas bien”, sostuvo.
En ese sentido, añadió que el objetivo del sindicato fue también mejorar la percepción social sobre el trabajo en el Estado. “A través de este convenio buscaremos cambiar la imagen que tiene la sociedad sobre el empleado público”, afirmó ante los delegados.
Otro de los puntos destacados fue el acuerdo alcanzado para la aplicación del Instructivo de Recategorizaciones, que permitirá que unos 12 mil trabajadores accedan a la carrera administrativa. Domínguez valoró el trabajo del equipo técnico del gremio y el acompañamiento de Sandra Varas y Miguel Ullrich en la elaboración del instructivo.
“Cada letra del Instructivo tiene una letra chica en la cual ustedes, los delegados, tienen un protagonismo mayúsculo y le podrán dar una mano enorme a cada compañero”, señaló la dirigente sindical, al remarcar el rol de los representantes gremiales en el proceso.
Por último, Domínguez subrayó los avances en torno al convenio colectivo de trabajo. “Vamos a tener un convenio colectivo de trabajo totalmente moderno; seremos de las pocas provincias del país que tienen convenio colectivo de trabajo. Estamos muy esperanzados, no hay en el país un convenio parecido”, concluyó.