Un accidente en Crespo entre un auto y una moto dejó como saldo dos personas hospitalizadas

REDACCIÓN ELONCE
Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en la localidad de Crespo en la intersección de calles Arnoldo Jannsen y Misiones, en el Barrio San José. Un hombre mayor de edad y un menor tuvieron que ser trasladados a un hospital.
Un choque entre un auto y una moto se produjo, alrededor de las 18:00 de este miércoles, en la intersección de calles Arnoldo Jannsen y Misiones, en el Barrio San José de Crespo generando que dos personas tuvieran que ser hospitalizadas.
La colisión fue protagonizada por una motocicleta marca Guerrero, que transportaba a dos personas, y un automóvil marca Nissan Kicks. Por causas que se investigan, el rodado de menor porte impactó contra el vehículo.
Tras el choque, las dos personas que se conducían en la motocicleta, un hombre mayor de edad y un menor, fueron asistidas en el lugar por el servicio de emergencias médicas que acudió al sitio.
Personal sanitario dispuso luego el traslado de ambos lesionados hacia el Hospital San Francisco de Asís de Crespo con el objetivo de realizarles estudios y determinar la magnitud de las heridas que sufrieron.
Intervención policial
Fuentes policiales confirmaron que la intervención de las autoridades se inició inmediatamente después del aviso. Un efectivo que trabajó en el lugar relató: "Recibimos la alerta por la colisión y rápidamente concurrimos.
Al llegar, ya se encontraba personal municipal de Tránsito y el servicio de emergencias trabajando en la asistencia de los motociclistas”. “Se realizaron las primeras pericias para establecer cómo ocurrió el impacto", agregó.
Estado de los heridos
Una vocera del Hospital San Francisco de Asís indicó que los dos pacientes, el hombre y el menor, ingresaron para realizarse chequeos. Ambos estaban conscientes, pero presentaban lesiones a evaluar por lo que se les practicaron los estudios de rigor para descartar heridas graves.
Las autoridades de la Comisaría local iniciaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro preventivo de ambos vehículos, que quedaron a disposición de la fiscalía en turno para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias exactas del siniestro.(Fuente: Estación Plus)