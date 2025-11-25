Turismo en Entre Ríos: “Este fin de semana largo ha sido el mejor de los últimos tiempos”, dijo Satto

REDACCIÓN ELONCE
La provincia de Entre Ríos se prepara para una temporada de verano sin precedentes, con una ocupación casi completa y un turismo en crecimiento.
La provincia de Entre Ríos está viendo un aumento significativo en las expectativas turísticas para la temporada de verano, con la ocupación casi completa de sus principales destinos. Según Jorge Sato, secretario de Turismo de la provincia, se está trabajando arduamente para garantizar que la temporada no solo sea exitosa, sino también sostenible a largo plazo. "Desde la Secretaría siempre nos enfocamos en mejorar la calidad del servicio, construir políticas públicas eficaces y, sobre todo, promocionar la región", señaló Satto en una entrevista reciente.
La provincia ha sido un destino tradicionalmente atractivo para los turistas argentinos, especialmente aquellos provenientes de Buenos Aires, Rosario y el Gran Buenos Aires. Con su variada oferta de termas, ríos y eventos culturales, Entre Ríos se perfila como una de las principales opciones para el verano 2025. "Es difícil comparar con años anteriores, pero este fin de semana largo ha sido el mejor en términos de turismo de los últimos tiempos", agregó Satto, destacando los logros alcanzados en lo que va del año.
Uno de los factores que ha impulsado este crecimiento es el fortalecimiento de la infraestructura turística. Sato subraya que, más allá de las mejoras en rutas y accesos, el ambiente seguro y la hospitalidad de los entrerrianos son elementos clave. "La seguridad es uno de los aspectos que más valoran los turistas, como el hecho de dejar un bolso con sus pertenencias en la playa sin preocuparse", explicó el secretario de Turismo.
Aumento en la llegada de turistas: cifras que respaldan el optimismo
Este aumento en la ocupación se refleja en las cifras reportadas durante los últimos fines de semana largos. De acuerdo con el observatorio económico de Entre Ríos, la llegada de turistas ha crecido un 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con una proyección de 300.000 turistas entre excursionistas y aquellos que pernoctaron. En términos de ingresos, se estima que la provincia recibió aproximadamente 18 millones de dólares en estos días, lo que marca un hito en la historia reciente del turismo entrerriano.
En cuanto a la procedencia de los turistas, Sato detalló que "el 90% proviene de los grandes centros emisores de turismo, como Rosario y Buenos Aires", con un énfasis particular en aquellos que buscan escapadas cortas y accesibles. Esta cercanía y la oferta variada de actividades, desde termales hasta festivales, han sido determinantes para consolidar a Entre Ríos como una opción preferente.
Además, el gobierno provincial ha lanzado varias iniciativas para hacer más accesible el turismo. Una de ellas es la colaboración con entidades financieras como el Banco Nación, que ofrece cuotas sin interés para gastos relacionados con alojamientos y actividades turísticas. "Esto facilita mucho el acceso a quienes quizás no tienen el presupuesto suficiente para pagar todo de una vez", explicó Satto, destacando la importancia de estas promociones para fomentar el turismo interno.
La infraestructura como clave para el futuro
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la provincia es la modernización y mejora de sus rutas. A pesar de los avances realizados, las autoridades siguen trabajando en la restauración de importantes tramos viales que conectan los principales destinos turísticos. Jorge Satto ha viajado por toda la provincia para inspeccionar las obras en curso y resaltó la importancia de mantener estas rutas en condiciones óptimas: "Es raro que pase una semana sin recorrer más de 1000 km, y la infraestructura vial es fundamental para garantizar que el turismo siga creciendo".
Sato destacó que, dentro de los planes del gobierno provincial, se encuentra la mejora de la Ruta 14, un corredor clave para el tránsito turístico entre Entre Ríos y Buenos Aires. "Las obras ya están adjudicadas, y hacia finales de la gestión esperamos que el 100% de las rutas de la provincia estén intervenidas", afirmó Satto, asegurando que estos trabajos son fundamentales para sostener el flujo de turistas y mejorar la conectividad de la región.
Además, las autoridades están poniendo énfasis en la promoción de microrregiones, un enfoque más local y cercano que apunta a diversificar las experiencias turísticas. "En Entre Ríos no se trata solo de los grandes destinos como Colón o Gualeguaychú, sino también de pequeñas localidades que tienen mucho que ofrecer", afirmó Satto.
Fiestas populares y eventos como motor del turismo
Otro aspecto que destaca la provincia es la organización de festivales y fiestas populares que atraen a miles de turistas cada año. Entre las más destacadas están la Fiesta Nacional del Guiso, la Fiesta de la Cerveza en Uruguay, y la Fiesta de la Boga en Victoria. Estas celebraciones no solo promueven la cultura local, sino que también generan un importante impacto económico en las comunidades.
En palabras de Satto, las festividades son un pilar fundamental del turismo en Entre Ríos. "Las fiestas no solo son una excelente forma de disfrutar de la gastronomía y la música local, sino que también generan empleo y dinamizan la economía en áreas rurales", comentó el secretario. Para este verano, ya se están planificando una serie de eventos de gran escala que incluirán espectáculos musicales, competiciones deportivas y celebraciones tradicionales que atraerán a turistas de todas partes del país.
La oferta de actividades también se ha diversificado, con el enoturismo ganando protagonismo. "Entre Ríos está creciendo fuertemente en este campo, y el año que viene vamos a ser sede del Foro Nacional de Enoturismo", informó Satto, destacando la importancia de este fenómeno en el contexto nacional.
La mirada hacia el futuro del turismo en Entre Ríos
De cara al futuro, Sato aseguró que uno de los principales objetivos es garantizar la sustentabilidad del crecimiento turístico. En este sentido, la implementación de tecnologías como el análisis de big data será clave para comprender mejor los flujos de turistas y mejorar la toma de decisiones. "Estamos trabajando en la creación de un observatorio económico turístico que nos permita conocer con precisión los movimientos de los turistas, sus preferencias y, lo más importante, cómo generar políticas públicas más efectivas", concluyó Satto.