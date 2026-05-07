“Tenemos un 70% de trabajadores en informalidad”: la advertencia de UATRE en Paraná

Trabajadores afiliados a UATRE participaron este jueves de una reunión en la sede gremial de Paraná para analizar la situación laboral del sector rural y debatir sobre empleo informal, salarios y condiciones de trabajo. Del encuentro participaron dirigentes provinciales y nacionales del sindicato.

La actividad contó con la presencia del secretario general de UATRE Nacional, José Voytenco, y del titular de UATRE Entre Ríos, Edgardo Maier. Durante la jornada también se abordaron temas vinculados a la legislación laboral y la situación de los trabajadores rurales en distintas provincias.

En declaraciones a Elonce, Maier destacó la inauguración oficial de la nueva sede gremial en Entre Ríos y sostuvo que el espacio representa “un lugar para fortalecer nuestra presencia gremial en la provincia”.

Reclamos por trabajo informal y salarios

El dirigente entrerriano señaló que la provincia no escapa a la problemática nacional del empleo no registrado en el sector rural. “Estamos por encima del 60 o 65% en todo el país y Entre Ríos no está exenta de eso”, expresó.

Por su parte, José Voytenco afirmó que uno de los principales objetivos de la conducción nacional de UATRE es revertir el nivel de informalidad laboral. “Tenemos un porcentaje de trabajadores en negro que ronda el 70% y queremos avanzar firmemente en una recomposición salarial para el sector”, indicó.

El dirigente nacional sostuvo además que actualmente un trabajador rural percibe “780.000 pesos de bolsillo”, cifra que, según afirmó, se encuentra “prácticamente a la mitad de lo que representa una canasta familiar básica”.

Críticas a la reforma laboral

Durante la entrevista, Voytenco también cuestionó las modificaciones impulsadas en materia laboral a nivel nacional. “La modernización laboral es lisa y llanamente una precarización de los derechos de todos los trabajadores”, aseguró.

En ese sentido, consideró que las nuevas medidas pueden profundizar las dificultades que atraviesan los trabajadores rurales. “Si hoy tenemos el 70% de trabajadores en informalidad, imagínense con todas estas leyes. Es un traje a medida para el sector empresario”, afirmó.

José Voytenco cuestionó las modificaciones impulsadas en materia laboral a nivel nacional.

El secretario general de UATRE señaló además que el gremio presentó recursos judiciales vinculados a aspectos de la legislación laboral rural. “Nosotros lo venimos enfrentando y defendiendo los derechos de los trabajadores rurales”, sostuvo.

Fiscalizaciones y cuestionamientos al Estado

Voytenco afirmó que durante el primer cuatrimestre de 2026 el sindicato realizó más de 1.000 fiscalizaciones en distintos puntos del país. Según explicó, en esos procedimientos detectaron situaciones de “trabajo esclavo, trabajo infantil y trabajo en informal”.

“El Estado está ausente”, sostuvo el dirigente gremial al referirse a los organismos encargados de controlar las condiciones laborales. También cuestionó el funcionamiento de la actual Secretaría de Trabajo y señaló que varias agencias territoriales dejaron de operar.

Por último, desde UATRE remarcaron la necesidad de fortalecer la organización gremial de los trabajadores rurales. “Si no nos organizamos y fortalecemos gremialmente, seguramente van a seguir avanzando sobre los derechos que hoy les asisten”, concluyó Voytenco.