Senadores analizarán el Presupuesto provincial y recibirán a postulantes a la Defensa Pública

El Senado entrerriano iniciará una semana de actividad intensa con audiencias públicas, reuniones de comisión y el análisis del Presupuesto 2026. Ministros del gabinete provincial fueron convocados para exponer sobre el proyecto.
El Senado de Entre Ríos desarrollará esta semana una agenda legislativa centrada en el análisis del Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2026, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Además, se realizarán audiencias públicas para la designación de defensores públicos y reuniones de comisiones con proyectos vinculados a justicia, municipios y violencia digital.
Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibirá a ocho postulantes a cargos de la Defensa Pública, cuyas designaciones requieren acuerdo legislativo conforme al Artículo 103 inciso 2 de la Constitución Provincial. Las audiencias se desarrollarán en el recinto de la Cámara de Senadores entre las 9:30 y las 10:30, y entre las 16 y las 17:30.
Los postulantes convocados fueron Luciana Ruth Parravicini (Villaguay), Ana Laura Pedemonte (Diamante), María Laura Gallegos (Federal), María Agostina Favotti (Diamante), Nadia Abril Otegui (Villa Paranacito), Pablo Andrés Conti (Defensor Público N°2 de Paraná), María Natalia Smaldone (Victoria) y Salvador Joaquín Olarte (Rosario del Tala).
Proyectos a tratar el martes
A las 12, la Comisión de Legislación General analizará tres iniciativas: la adhesión provincial a la Ley Olimpia Nº 27.736 sobre violencia digital; la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano; y la aceptación de una donación de inmueble realizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos para el Ministerio de Salud.
Miércoles: debate del Presupuesto 2026
El miércoles a las 9 se convocó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para abordar dos expedientes: el proyecto de Presupuesto General 2026 y la condonación de deudas de Impuesto Inmobiliario Provincial correspondientes a inmuebles donados por privados a municipios o comunas.
Para la exposición y análisis fueron citados funcionarios del gabinete provincial. A las 9 asistirá el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; a las 9:45, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; a las 10:30, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Rubén Darío Schneider; y a las 11:15, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Asuntos Municipales
Finalmente, a las 12:30 se reunirá la Comisión de Asuntos Municipales para tratar la nota Decreto 2025–2967, referida a la declaración de Comunas de ex centros rurales de población. La reunión se realizará en la Sala de Comisiones.
Con estas actividades, el Senado iniciará una semana clave para avanzar en la discusión del Presupuesto provincial y en la evaluación de cargos judiciales y proyectos vinculados a la organización territorial y de justicia.