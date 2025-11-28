 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se creó la Mesa para abordar consumos problemáticos en el entorno laboral

28 de Noviembre de 2025
Consumos problemáticos en el entorno laboral.
Consumos problemáticos en el entorno laboral. Foto: (GPER).

El Gobierno y la Obra Social de Entre Ríos (OSER), junto a representantes gremiales, conformaron la Mesa de Enlace para la Prevención de Consumos Problemáticos en Ámbitos Laborales de la administración pública. El acta constitutiva se firmó este viernes en Paraná.

 

El nuevo espacio está integrado por los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Salud, la OSER y los sindicatos. La rúbrica se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en el marco de la entrega de certificados a los nuevos preventores de la Dirección de Comedores, del Ministerio de Desarrollo Humano.

 

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, agradeció la iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo y el área de Salud, y remarcó que "es fundamental un abordaje coordinado que nos permita capacitar a nuestro personal, fortalecer redes de contención y ofrecer espacios de escucha para los trabajadores".

 

Salud mental

 

Por su parte, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó que "este es un hito en materia de salud mental; estamos dando un paso clave al formar un protocolo de preventores de adicciones en cada organismo público". Además, subrayó que la Mesa de Enlace "es una herramienta para unificar criterios, establecer formas de abordaje y trabajar con guías y protocolos de salud mental que permitan definir cómo vamos a acompañar desde el Estado a quienes atraviesan estas problemáticas".

 

A su turno, el director de Salud Mental, Esteban Dávila, señaló: "Entendemos que el consumo problemático es una cuestión de salud pública. Por eso celebramos esta acción compartida entre ministerios, que nos permite acompañar a los trabajadores y promover ámbitos laborales saludables".

También participaron, en representación de la OSER, Ricardo García, y por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la referente Adriana Sattler.

 

Formación de preventores

 

El abordaje preventivo de los consumos problemáticos en el ámbito laboral se puso en marcha al inicio de 2024, mediante capacitaciones coordinadas por la Secretaría de Trabajo junto a gremios estatales, instituciones y especialistas. A través de estas instancias, ya se formaron más de 700 trabajadores de distintos organismos provinciales.

 

En esta jornada participaron integrantes de la Dirección de Comedores de todos los departamentos, quienes compartieron experiencias y aprendizajes desarrollados durante las capacitaciones de este año.

Entre Ríos OSER Centro Provincial de Convenciones salud mental
