Reforma laboral vigente: el detalle de los cambios en jornada y vacaciones

La reforma laboral vigente volvió a quedar plenamente operativa luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera levantar la medida cautelar que había frenado parte de su implementación. Con esta decisión, el esquema impulsado por el Gobierno nacional recupera su aplicación sobre 83 artículos de la Ley 27.802, mientras continúa el análisis de fondo en la Justicia laboral.

El fallo judicial otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, lo que implica que la cautelar deja de regir de manera provisoria. La resolución impacta directamente en la organización del trabajo en el sector privado, reactivando modificaciones en materia de licencias, jornada laboral y compensación de horas, en un contexto de debate entre sindicatos y autoridades.

La medida había sido impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la reforma por considerar que afectaba derechos laborales adquiridos. Sin embargo, el tribunal entendió que corresponde avanzar con la aplicación mientras se resuelve la validez definitiva de la normativa.

Cambios en vacaciones y nueva flexibilidad laboral

Uno de los puntos centrales de la reforma laboral vigente es la modificación del régimen de vacaciones. El esquema tradicional que concentraba el descanso anual en un período fijo entre octubre y abril deja de ser obligatorio, habilitando el fraccionamiento de los días de descanso en tramos de al menos siete días corridos.

Con esta nueva modalidad, las empresas y los trabajadores pueden acordar distintas fechas a lo largo del año, adaptando la planificación a las necesidades productivas. Aun así, se mantiene la obligación de garantizar al menos un período de vacaciones en verano cada tres años, salvo acuerdo en contrario.

Foto: Archivo Elonce.

El empleador, además, deberá notificar con 21 días de anticipación la fecha de inicio del descanso, lo que busca ordenar la planificación y evitar conflictos internos en la organización del trabajo.

Jornada laboral extendida y sistema de banco de horas

Otro de los cambios más relevantes introducidos por la reforma laboral vigente es la reorganización del tiempo de trabajo. Aunque se mantiene el límite general de 48 horas semanales, la jornada diaria puede extenderse hasta 12 horas, siempre respetando los descansos obligatorios entre turnos.

La normativa también permite distribuir la carga horaria de manera variable según la actividad, lo que implica que algunos días pueden tener mayor intensidad laboral y otros menor, siempre dentro del promedio semanal permitido. Esta flexibilidad busca adaptar el empleo a sectores con demandas fluctuantes.

En paralelo, se incorpora de manera general el sistema de banco de horas, que permite compensar horas extras con descansos posteriores en lugar de su pago inmediato, siempre que exista acuerdo y registro adecuado.

Foto: Archivo Elonce.

Trabajo parcial y límites que se mantienen

En el caso del trabajo a tiempo parcial, la reforma laboral vigente introduce la posibilidad de realizar horas adicionales de forma voluntaria sin que esto implique automáticamente la transformación del contrato en jornada completa. Sin embargo, estas horas siguen sujetas a límites y condiciones específicas para evitar abusos, según indicó Iprofesional.

A pesar de los cambios, se mantienen pilares fundamentales del régimen laboral argentino: descansos mínimos de 12 horas entre jornadas, 35 horas semanales de descanso obligatorio y la obligación de registrar correctamente la jornada laboral.