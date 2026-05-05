Reforma laboral: la Justicia confirma que el fuero laboral quedó afuera

La disputa judicial por la reforma laboral sumó un capítulo decisivo: la Justicia confirmó que el fuero laboral quedó fuera de la causa iniciada por la CGT. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda a remitir el expediente en un plazo de 24 horas, habilitando incluso días inhábiles, y dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”.

El tribunal recordó que, tras el fallo del 28 de abril, la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal porque excede el ámbito del derecho laboral tradicional, al involucrar la validez de una ley sancionada por el Congreso y la actuación del Estado nacional. La medida busca asegurar que la discusión se realice en el ámbito considerado más adecuado desde el punto de vista federal.

Incumplimiento del juez y orden directa

La resolución refleja también la tensión generada por el incumplimiento del juez Ojeda, quien hasta el momento no había remitido el expediente pese a las órdenes previas. La Sala IV fijó un plazo concreto y habilitó días inhábiles para garantizar la ejecución, marcando un precedente poco habitual en la relación entre instancias judiciales.

Foto: Archivo Elonce.

Detrás de esta resolución está la estrategia de la Procuración del Tesoro de la Nación, que solicitó el levantamiento de la medida cautelar que suspendía más de 80 artículos de la reforma laboral. Según la Procuración, el fuero laboral había vulnerado garantías procesales y excluido al organismo del patrocinio del Estado, justificación que reforzó la transferencia del caso al ámbito federal.

Impacto sobre la CGT y próximos pasos

Con esta decisión, la CGT pierde la posibilidad de sostener su discusión en la Justicia del Trabajo, donde había conseguido su principal avance. A partir de ahora, el juzgado contencioso administrativo federal N° 12 será el encargado de analizar la constitucionalidad de los artículos cuestionados, en un proceso que podría escalar hasta la Corte Suprema.

El cambio de fuero redefine el tablero judicial para el Gobierno, consolidando su estrategia y limitando la influencia del fuero laboral en temas que involucran la validez de leyes nacionales. La atención ahora se centra en la resolución de fondo, que definirá el marco jurídico para la aplicación de la reforma laboral y marcará un precedente clave en la relación entre sindicatos, Poder Ejecutivo y tribunales.