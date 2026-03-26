Reconocieron en Diputados a 34 mujeres por su labor social y compromiso comunitario

REDACCIÓN ELONCE
El homenaje se realizó en la Cámara de Diputados y destacó el rol de mujeres de distintos ámbitos, registró Elonce. La iniciativa buscó visibilizar su aporte en la sociedad.
Un total de 34 mujeres fueron reconocidas en la Cámara de Diputados en el marco de una jornada especial por el Mes de la Mujer, donde se destacó su compromiso social y trayectoria.
La iniciativa, que se desarrolló en dos sesiones debido a la cantidad de homenajeadas, fue impulsada por legisladores provinciales con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres en distintos ámbitos.
La diputada Susana Pérez, integrante de Juntos por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Mujeres, explicó a Elonce que la propuesta buscó reconocer a mujeres en vida. “Queremos darles ese mimo cuando todavía lo pueden recibir”, expresó.
Además, señaló que cada legislador tuvo la posibilidad de invitar a una mujer para homenajearla.
Diversidad de trayectorias
Las homenajeadas provienen de distintos sectores, como la salud, la educación, la comunicación y el trabajo social. Entre ellas hubo médicas, docentes, bomberas, comunicadoras y referentes comunitarias. También se destacó a mujeres que desarrollan tareas en merenderos, iglesias y organizaciones barriales.
Desde la organización remarcaron que el reconocimiento no estuvo centrado únicamente en trayectorias profesionales. “Tenemos mujeres muy valiosas que están en la trinchera, en el comedor o en la calle”, indicó la legisladora.
El eje principal fue destacar el compromiso, la vocación de servicio y el impacto en sus comunidades.
La propuesta se enmarca en una política de apertura institucional que busca acercar la Legislatura a la comunidad. Desde la Cámara destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de reconocimientos en el futuro.