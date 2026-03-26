 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Mes de la Mujer

Reconocieron en Diputados a 34 mujeres por su labor social y compromiso comunitario

El homenaje se realizó en la Cámara de Diputados y destacó el rol de mujeres de distintos ámbitos, registró Elonce. La iniciativa buscó visibilizar su aporte en la sociedad.

26 de Marzo de 2026
Homenaje en la Cámara de Diputados
Homenaje en la Cámara de Diputados Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El homenaje se realizó en la Cámara de Diputados y destacó el rol de mujeres de distintos ámbitos, registró Elonce. La iniciativa buscó visibilizar su aporte en la sociedad.

Un total de 34 mujeres fueron reconocidas en la Cámara de Diputados en el marco de una jornada especial por el Mes de la Mujer, donde se destacó su compromiso social y trayectoria.

 

La iniciativa, que se desarrolló en dos sesiones debido a la cantidad de homenajeadas, fue impulsada por legisladores provinciales con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres en distintos ámbitos.

Homenaje en la C&aacute;mara de Diputados (foto Elonce)
Homenaje en la Cámara de Diputados (foto Elonce)

La diputada Susana Pérez, integrante de Juntos por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Mujeres, explicó a Elonce que la propuesta buscó reconocer a mujeres en vida. “Queremos darles ese mimo cuando todavía lo pueden recibir”, expresó.

 

Además, señaló que cada legislador tuvo la posibilidad de invitar a una mujer para homenajearla.

 

Diversidad de trayectorias

 

Las homenajeadas provienen de distintos sectores, como la salud, la educación, la comunicación y el trabajo social. Entre ellas hubo médicas, docentes, bomberas, comunicadoras y referentes comunitarias. También se destacó a mujeres que desarrollan tareas en merenderos, iglesias y organizaciones barriales.

Homenaje en la C&aacute;mara de Diputados (foto Elonce)
Homenaje en la Cámara de Diputados (foto Elonce)

Desde la organización remarcaron que el reconocimiento no estuvo centrado únicamente en trayectorias profesionales. “Tenemos mujeres muy valiosas que están en la trinchera, en el comedor o en la calle”, indicó la legisladora.

 

El eje principal fue destacar el compromiso, la vocación de servicio y el impacto en sus comunidades.

Reconocieron a 34 mujeres por su labor social y compromiso comunitario en Diputados

La propuesta se enmarca en una política de apertura institucional que busca acercar la Legislatura a la comunidad. Desde la Cámara destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de reconocimientos en el futuro.

Temas:

Diputados Mes de la Mujer reconocimiento a mujeres
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso