Desde Entre Ríos respaldan el uso del Puerto de Ibicuy para enviar arena a Vaca Muerta

El Gobierno provincial avanza en un proyecto para potenciar el Puerto de Ibicuy como punto estratégico para el transporte de arena silícea hacia Vaca Muerta, con el objetivo de mejorar la logística y reducir costos en la cadena productiva.

La iniciativa busca trasladar parte del volumen que actualmente se moviliza por camión hacia un esquema de transporte fluvial, utilizando el Puerto de Ibicuy como nodo central dentro de un sistema logístico más eficiente.

El presidente del Ente Administrador Puerto Ibicuy, Matías Regalado, remarcó que se trata de una propuesta que se viene trabajando desde hace tiempo y que apunta a optimizar el traslado de este insumo clave para la industria energética.

Un proyecto estratégico

Regalado explicó que el uso del Puerto de Ibicuy permitiría mejorar la competitividad del sector al reducir los costos logísticos asociados al transporte terrestre.

“Venimos trabajando hace tiempo para que parte de la arena silícea que hoy se transporta por camión hacia Vaca Muerta pueda salir por vía fluvial desde el puerto”, sostuvo.

Además, destacó que esta alternativa también contribuiría a disminuir el desgaste de la infraestructura vial, al reducir el tránsito pesado en rutas.

Puerto Ibicuy.

Articulación con Nación

En ese marco, el funcionario valoró la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vinculada a la reforma de la Ley de Cabotaje.

Según indicó, esta iniciativa coincide con la agenda provincial para liberar la navegación y fortalecer las economías regionales, lo que podría beneficiar directamente al desarrollo del Puerto de Ibicuy.

Asimismo, detalló que se mantuvieron reuniones con autoridades nacionales para exponer el potencial logístico del puerto dentro de un esquema de transporte más integrado.

Proyección y desarrollo

Desde el Ente Administrador señalaron que el fortalecimiento del Puerto de Ibicuy forma parte de una política orientada a consolidar la infraestructura portuaria de la provincia.

Finalmente, planteó que la integración de la provincia a la Hidrovía representa una oportunidad para posicionar al Puerto de Ibicuy como un punto clave en el sistema logístico nacional, con impacto en la generación de empleo y en la atracción de inversiones.