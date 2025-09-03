 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Política nacional en debate

Presuntas coimas en ANDIS: para Michel, “falta pericia para administrar lo público”

El candidato a legislador de Fuerza Entre Ríos afirmó a Elonce que “está en crisis el dispositivo político de toma de decisiones del gobierno nacional”; y reclamó previsibilidad con una ley de presupuesto. Las declaraciones de Michel y Bahl fueron en una recorrida en Laboratorios Lafedar.

3 de Septiembre de 2025
Guillermo Michel
Guillermo Michel Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El candidato a legislador nacional por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, advirtió que “está en crisis el dispositivo político de toma de decisiones del gobierno nacional, quiénes gestionan y quiénes llevan adelante las políticas públicas”. Lo hizo en declaraciones a Elonce, al ser consultado sobre el escándalo por el presunto circuito de recaudación de coimas denunciado por el exabogado del presidente Javier Milei, Diego Spagnuolo, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

 

Michel destacó la importancia de la investigación judicial, pero señaló que en el gobierno nacional “falta profesionalismo” y “pericia a la hora de administrar lo público”.

Las declaraciones se dieron en el marco de una recorrida por Laboratorios Lafedar, en el Parque Industrial de Paraná, junto a su compañero de fórmula Adán Bahl, la intendenta Rosario Romero y el presidente de la empresa, Ricardo Guimarey.

Michel y Bahl recorrieron Laboratorios Ladedar (foto Elonce)
Michel y Bahl recorrieron Laboratorios Ladedar (foto Elonce)

El candidato planteó que una de las prioridades del próximo Congreso debe ser sancionar una ley de presupuesto: “Argentina necesita previsibilidad, una hoja de ruta sobre ingresos y gastos". Pero Michel insistió en que no alcanza con aprobar la normativa: “Tenemos que cumplirla, porque de lo contrario se genera discrecionalidad en el manejo de los fondos”.

 

De hecho, cuestionó que "no se cumple la normativa vigente que destina el 25% de lo recaudado por impuestos a los combustibles para la traza vial"; y apuntó al deterioro de las rutas entrerrianas.

 

Por su parte, Bahl resaltó la necesidad de defender en el Congreso la ley de fomento a la industria nacional y obras de infraestructura para Entre Ríos. Mencionó el campo fotovofltaico en construcción y planteó la necesidad de plantear al gobierno nacional la finalización de la nueva circunvalación a Paraná por ruta nacional 12 y de calle Hernandarias, como obras claves para mejorar la logística del Parque Industrial. “Con voluntad política esas obras deben concluirse porque reducen costos y mejoran la seguridad vial”, señaló.

Ad&aacute;n Bahl (foto Elonce)
Adán Bahl (foto Elonce)

Bahl también remarcó que el 15% del impuesto a los combustibles debería destinarse al FONAVI, pero denunció que en Entre Ríos en 18 meses solo se construyeron 25 viviendas. “Es como que el gobierno nacional le suelta la mano a provincias y municipios. El Congreso es el lugar para decir basta a esa sumisión en el manejo de recursos”, afirmó.

Temas:

Guillermo Michel Adán Bahl Presupuesto obras públicas Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso