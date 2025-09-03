Resaltan que “lo público y lo privado es la ecuación perfecta para avanzar”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel y Adán Bahl, recorrió este miércoles las instalaciones del laboratorio LAFEDAR, en calle Valentín Torrá del Parque Industrial de la capital entrerriana. Durante la visita, la jefa comunal destacó el papel de la firma en el desarrollo de la industria farmacéutica nacional y en su proyección internacional.
Romero señaló que “se trata de una de las empresas de este parque industrial más señeras, que prácticamente empezaron cuando el parque industrial comenzaba y que tiene un desarrollo extraordinario en materia de producción de medicamentos”.
Producción y exportación
El presidente de LAFEDAR, Ricardo Guimarey, le explicó a la intendenta que la compañía exporta actualmente a más de 40 países y que avanza en la construcción de un nuevo módulo que permitirá producir medicamentos oncológicos.
“Todo un desarrollo de alta calidad, con un equipamiento por el que han hecho muchos esfuerzos. Los profesionales que integran la planta tienen un gran desarrollo tanto en la ciudad como en el interior, y eso es algo que nos interesa reconocer”, resaltó Romero.
La importancia de la articulación público-privada
En diálogo con la prensa, Guimarey sostuvo que “de la mano de lo público y lo privado es la ecuación perfecta para que las cosas se lleven a cabo en tiempo y en espacio”.
El empresario indicó además que “el sector necesita muchas cosas como tantas industrias, pero en realidad solamente el no impedimento de algunas trabas y la celeridad de ciertos trámites que se están llevando a cabo con todas las normativas del caso, nos permiten seguir avanzando en todos los proyectos”.
En la oportunidad, Michel destacó la importancia de esta industria para para la provincia y para la ciudad, debido a que cuenta con más de 270 trabajadores y 112 profesionales. “Es un producto que, por la política de patentes, es difícil de importar, y si bien estamos viendo una apertura de importaciones de determinados componentes para producir estos medicamentos, el gobierno nacional debería revisar la apertura indiscriminada de importaciones para seguir fomentando la industria nacional y agregar valor agregado en el país”, expuso el candadito.
Asimismo, dijo coincidir con Guimarey respecto de la posibilidad de acompañar al sector desde el ámbito legislativo. “Tenemos que trabajar en una reforma impositiva progresiva o esquematizar una normativa laboral que tenga en cuenta de manera segmentada el nivel de empleo”, indicó. De hecho, remarcó: “No puede tener el mismo costo laboral un laboratorio como Lafedar, que da empleo a 270 personas, que un gran laboratorio con más de 2.500 empleados porque los pone en desigualdad de condiciones”.
Por su parte, Bahl destacó la importancia de “la voluntad política” concluir obras pendientes como la de calle Hernandarias, que es clave para el ingreso al parque industrial de Paraná, y la nueva circulación en el acceso por ruta nacional 12.
“Los que somos de Paraná conocemos mucho el laboratorio y vemos como permanentemente hay más recursos humanos, más gente y con muy buenos sueldos, y esa es la inversión, es la capacitación, pero eso tiene que estar acompañado también de la infraestructura de los gobiernos locales, como hace Rosario Romero, pero también del gobierno provincial y el gobierno nacional”, completó Bahl.
Sobre el laboratorio
LAFEDAR (Laboratorios Federales Argentinos) fue fundada en 1995 en Paraná como modelo de industria farmacéutica nacional independiente. Actualmente cuenta con más de 600 productos comercializables en el mercado nacional e internacional.
La compañía se especializa en el desarrollo y elaboración de especialidades medicinales con altos estándares de calidad. Sus áreas productivas incorporan tecnología robótica, lo que la posiciona como referente de innovación dentro del sector.