Polémica por herramienta digital en salud mental generó rechazo en el Concejo Deliberante de Paraná

El rechazo a la política provincial de salud mental marcó el debate en el Concejo Deliberante durante la tercera sesión ordinaria del año, donde el bloque oficialista presentó un proyecto de Comunicación cuestionando la implementación de la herramienta digital “ORI”. La iniciativa fue impulsada por el concejal Emiliano Gómez Tutau, del espacio Más para Entre Ríos, en el marco del Día Mundial de la Salud.

El edil explicó que la propuesta surgió ante la preocupación por el enfoque adoptado por el Gobierno provincial para abordar la problemática de salud mental en adolescentes, mediante un sistema basado en inteligencia artificial. La herramienta ORI fue diseñada como un agente digital destinado a acompañar a familias y docentes en situaciones complejas.

“Quiero enmarcar esta presentación en el Día Mundial de la Salud, que se conmemora hoy 7 de abril, ya que para nosotros esta situación que vive hoy la Argentina y sobre todo la provincia de Entre Ríos, en materia de salud mental, es una grave crisis estructural”, expresó Gómez Tutau durante su intervención.

Cuestionamientos al enfoque digital

En su exposición, el concejal sostuvo que la problemática requiere políticas públicas con mayor inversión en el sistema sanitario y en los profesionales del área. “Ahí tiene que estar la inversión y la fortaleza de los mensajes del Estado ante una crisis estructural”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre indicadores preocupantes vinculados al suicidio y los consumos problemáticos.

Según detalló, en Argentina “una persona cada dos horas quiere suicidarse”, mientras que en Entre Ríos la tasa alcanza los 9,5 casos cada 100.000 habitantes. Además, mencionó el crecimiento del consumo de apuestas online y otras problemáticas que afectan a los jóvenes.

En ese contexto, cuestionó el uso de una herramienta tecnológica como respuesta estatal. “No puede ser una herramienta digital una respuesta del Estado provincial, con toda la espectacularidad que se hizo, o un mensaje para llevar calma a las familias entrerrianas”, manifestó.

Posturas contrapuestas en el recinto

El proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación, y según indicó Gómez Tutau, cuenta con el respaldo de sectores profesionales como el Colegio de Psicólogos, trabajadores sociales y organismos internacionales. “Manifestamos nuestra preocupación ante esta herramienta presentada por el Estado provincial, que orienta simbólicamente de forma errónea la asignación de recursos estratégicos”, sostuvo.

Por su parte, la concejala Rosana Toso, del bloque Juntos por Entre Ríos, defendió la implementación de ORI y aclaró que no busca reemplazar la atención profesional. “La Inteligencia Artificial no reemplaza lo humano y esta iniciativa no pretende ser una solución a la problemática de salud mental”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la herramienta apunta a orientar a adultos responsables. “Es una herramienta que puede ayudar, no a pacientes, sino a padres y a docentes para que puedan orientar y sepan cómo reaccionar ante una situación compleja”, remarcó.

Además, detalló que el sistema funciona bajo protocolos oficiales y no es de uso abierto. “No es un ChatGPT, es un sistema cerrado y vertical, solo responde en base a protocolos del Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación, COPNAF y el Ministerio de Desarrollo Humano”, indicó.

Declaraciones de interés aprobadas

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante aprobó dos declaraciones de interés vinculadas a iniciativas de concientización y educación. Una de ellas destacó las actividades por el Día Mundial del Parkinson, que se conmemorará el 11 de abril, impulsadas por el Grupo Entrerriano de Parkinson.

La segunda declaración reconoció el trabajo de la editorial Equipo Azul por la creación del juego de mesa educativo “Antártida Argentina, Misión Soberana”, orientado a la divulgación de contenidos vinculados a la soberanía nacional.

De esta manera, la jornada legislativa combinó el debate político sobre políticas públicas de salud mental con el reconocimiento a iniciativas sociales y culturales, en un contexto atravesado por la preocupación creciente sobre el bienestar psicológico de la población.