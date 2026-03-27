El uso de IA al servicio de la salud mental: aclaran que “Ori no reemplaza la atención profesional”

El gobierno de Entre Ríos presentó una inteligencia artificial denominada Ori, diseñada para orientar a padres y docentes sobre problemáticas vinculadas a la salud mental adolescente.

La herramienta fue desarrollada de manera conjunta por distintas áreas del Estado, incluyendo Salud, Educación y Desarrollo Social, con el objetivo de brindar información y acompañamiento ante situaciones complejas.

Según explicaron, no está destinada a ser utilizada directamente por adolescentes, sino por adultos responsables.

Cómo funciona Ori y a quién está dirigida

Ori funciona como un asistente digital que responde consultas sobre temáticas como depresión, uso de pantallas, grooming o identidad sexual. “Es una herramienta para orientar a padres y docentes, no reemplaza la atención profesional”, aclaró el secretario provincial de Modernización, Emanuel Gainza.

El acceso se realiza a través de la plataforma oficial Mi Entre Ríos y cuenta con versiones diferenciadas según el perfil del usuario.

Presentaron una inteligencia artificial para orientar sobre salud mental adolescente (foto Elonce)

“Es importante aclarar que esto no reemplaza en ningún momento la atención profesional. Se trata de una herramienta destinada a docentes y padres, no a los pacientes, y ahí radica una diferencia sustancial. El objetivo es contar con un complemento más en un tema que muchas veces se evita o no se pone sobre la mesa. Es una buena iniciativa, orientada a ayudar, acompañar y brindar herramientas para abordar estas problemáticas, que hoy son muy relevantes para toda la provincia”, fundamentó Gainza durante una entrevista en Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Un enfoque centrado en los cuidadores

En la oportunidad, el psicólogo Fernando Reberendo señaló que el proyecto apunta a “cuidar a los que cuidan”, es decir, brindar herramientas a quienes acompañan a adolescentes. De hecho, indicó que muchas veces resulta más efectivo intervenir desde el entorno familiar o educativo que directamente sobre el joven.

Además, destacó que la iniciativa es transdisciplinaria, con aportes de profesionales de distintas áreas; y recalcó que la aplicación es "orientadora".

Esteban Dávila, Fernando Reberendo y Emanuel Gainza (foto Elonce)

La iniciativa se enmarca en una política más amplia que incluye capacitaciones, intervenciones comunitarias y articulación entre organismos. Desde el gobierno indicaron que se trata de una herramienta complementaria, que busca facilitar el acceso a la información y promover la consulta profesional. Asimismo, adelantaron que continuará en desarrollo y podrá ser mejorada a partir de su implementación.

Diferencias con otras inteligencias artificiales

Desde el gobierno explicaron que Ori no funciona como un sistema genérico, sino que fue entrenado con protocolos específicos de la provincia. “No se trata de un ChatGPT ni de una inteligencia artificial genérica. De hecho, esas herramientas suelen responder de manera complaciente a lo que uno plantea. En este caso es distinto: es una herramienta de inteligencia artificial con contenidos cuidadosamente elaborados y validados por profesionales de los equipos de salud, educación y desarrollo humano que participaron en su desarrollo”, explicó Gainza.

Incluye información validada y orientaciones concretas sobre cómo actuar ante determinadas situaciones. También contempla criterios de urgencia y puede derivar a líneas de asistencia como la 135 en casos críticos.

“A partir de ese criterio, la propuesta busca acompañar y fortalecer, desde una mirada amorosa, a quienes cumplen roles de cuidado. Los cuidadores son múltiples: la familia, los docentes, los equipos de salud mental e incluso agentes como un policía en el barrio. Es decir, se trata de una figura clave que resulta fundamental para la comunidad y para la provincia”, argumentó Reberendo.

Presentaron una inteligencia artificial para orientar sobre salud mental adolescente

Impacto en el sistema de salud pública

Por su parte, el director provincial de Salud Mental, Esteban Dávila, señaló que la herramienta puede ayudar a mejorar la calidad de las consultas y orientar la demanda. “Ori, no necesariamente va a generar más demanda, sino que probablemente contribuya a mejorar la calidad de esa demanda. Puede ser una herramienta que permita a alguien que no se anima a acercarse a un efector de salud comenzar a consultar por otra vía. En algunos casos podrá orientar hacia la consulta profesional y, en otros, sugerir reflexión o diálogo previo. En ese sentido, puede ayudar a detectar situaciones a tiempo y a que lleguen al sistema de salud quienes realmente lo necesitan, evitando así su saturación”, especificó.

Reconoció que el sistema de salud mental enfrenta "una situación muy delicada", pero destacó que se están reforzando las redes de atención. Además, se impulsan programas territoriales y acciones de sensibilización en distintas localidades.

“Se está trabajando de manera muy precisa para fortalecer la capacidad de respuesta frente a las problemáticas de salud mental. En paralelo, se impulsa un programa intersectorial denominado ‘Formar’, orientado a llegar al territorio, sensibilizar a la población y generar espacios de diálogo como conversatorios y charlas, ya que estas temáticas deben ser abordadas abiertamente", explicó Dávila.

Y agregó: "El año pasado se realizaron 87 intervenciones territoriales para hablar sobre suicidio y, en función de esa experiencia, este año se diseñó un plan más amplio para llegar a más lugares, articulando con distintas áreas de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y asociaciones”.