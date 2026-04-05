Murió Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural durante el conflicto por la 125

Hugo Luis Biolcati, falleció a los 82 años. Fue un dirigente clave del agro y protagonista del histórico conflicto por las retenciones en 2008 que enfrentó al sector y al gobierno nacional.
El fallecimiento de Hugo Luis Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural Argentina marcó la despedida de uno de los dirigentes más influyentes del campo argentino en las últimas décadas. Tenía 82 años y murió el 2 de abril, tras una extensa trayectoria vinculada a la producción agropecuaria y la representación gremial del sector.
Biolcati fue uno de los referentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125 en 2008, cuando el campo protagonizó protestas a nivel nacional en rechazo a las retenciones móviles impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, asumió la presidencia de la Sociedad Rural Argentina tras la gestión de Luciano Miguens.
Su mandato al frente de la entidad se extendió entre 2008 y 2012, período en el que se destacó por sus discursos firmes y su posicionamiento crítico frente a las políticas oficiales hacia el sector agropecuario.
Trayectoria y liderazgo en el agro
Como productor, Biolcati desarrolló gran parte de su actividad en el tambo familiar en Carlos Casares, considerado uno de los más tecnológicos del país. Su perfil dentro de la dirigencia rural combinó experiencia productiva con capacidad de articulación en momentos de alta tensión.
Desde la Mesa de Enlace valoraron su rol como dirigente que “tendía puentes de ida y vuelta”, destacando su participación activa en instancias clave para el sector. También recordaron su carácter directo y su compromiso en la defensa de los intereses del campo.
En distintos ámbitos, fue reconocido por su vocación de servicio y su influencia en la consolidación del gremialismo agropecuario en Argentina.
Despedidas y legado
Tras conocerse la noticia, distintas entidades del sector expresaron su pesar. Desde la Sociedad Rural Argentina resaltaron “su firme compromiso” con los valores del campo y su rol durante momentos decisivos.
Dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro también lo despidieron como una figura clave en la historia reciente del agro.
Biolcati había atravesado recientemente una intervención quirúrgica por un problema cardíaco, luego de una pericarditis que derivó en insuficiencia cardíaca. Su figura dejó una huella en la representación del sector agropecuario y en los debates sobre las políticas productivas del país.