Milei justificó la salida de Mariano de los Heros y la remoción de Sonia Cavallo

El presidente Javier Milei explicó este lunes los motivos detrás de los despidos de Mariano de los Heros, exdirector de la ANSeS, y Sonia Cavallo, exembajadora argentina ante la OEA. El mandatario justificó ambas decisiones por diferencias en la agenda de reformas y conflictos de intereses.

En diálogo con Radio Rivadavia, Milei criticó a De los Heros por haber alterado sin consulta el orden de las reformas gubernamentales. "Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas", sostuvo el Presidente. Y agregó tajante: "Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía".

Mariano de los Heros

El Jefe de Estado también negó que el Gobierno tenga lista una reforma previsional, señalando que antes deben resolverse cuestiones laborales. "¿Cómo voy a estar hablando de reforma previsional si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral? Es un disparate", argumentó.

El caso de Sonia Cavallo

En cuanto a la salida de Sonia Cavallo, Milei vinculó su despido con las críticas que su padre, el economista Domingo Cavallo, realizó contra la gestión. "Usted no puede tener a alguien que escribió con su papá y que su papá esté todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico", señaló el mandatario.

Sonia Cavallo

Para Milei, la postura de Cavallo padre responde a intereses políticos contrarios a los del Gobierno. "Hay que ver a quién está respondiendo", deslizó el Presidente, recordando que durante la campaña electoral el exministro de Economía se posicionó en su contra. "Que llamaba a que yo no me presentara, que yo le hacía el juego al kirchnerismo...", añadió.

Finalmente, Milei fue categórico al justificar la salida de Sonia Cavallo: "No se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro".