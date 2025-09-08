Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada para redefinir la estrategia electoral

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete este lunes por la mañana junto a todos sus ministros y sus secretarios presidenciales. Esta cumbre se celebrará en la Casa Rosada tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El objetivo estará puesto en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar sin tantos impedimentos las reformas que propone.

En Buenos Aires, el peronismo agrupado en Fuerza Patria obtuvo más del 47% de los votos, ampliando su representación legislativa. El oficialismo perdió por más de 13 puntos, lo que representó un golpe político significativo para el Gobierno.

Autocrítica de Milei y compromiso de correcciones

Tras confirmarse los resultados, Milei habló en el búnker de LLA en La Plata y ensayó una autocrítica:

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, expresó el Presidente.

Acompañado por Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y el vocero Manuel Adorni, Milei aseguró que la derrota será un punto de partida:

“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, remarcó.

Rumbo económico y político sin cambios

Pese a la autocrítica, el mandatario dejó en claro que no habrá modificaciones en el rumbo económico ni en las principales políticas de gestión:

“El rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar. Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, Capital Humano, Defensa, y vamos a seguir luchando contra la inseguridad”.

El Presidente insistió en que su gestión logró “reducir la inflación del 200% al 20%” y sacar “a 12 millones de personas de la pobreza”. En ese sentido, afirmó:

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que empezó a transformar el país. Si hemos cometido errores desde lo político, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”.

Camino a octubre

Con la mira puesta en las legislativas nacionales, Milei destacó que la derrota bonaerense debe servir como “piso” para relanzar la campaña.

“Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, sostuvo.

De esta manera, el oficialismo enfrenta el desafío de recuperar terreno político en la última gran contienda electoral del año, clave para fortalecer su representación en el Congreso y avanzar con las reformas proyectadas.