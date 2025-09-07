 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política En Concordia

Más de 20.000 personas disfrutaron la primera Feria Provincial del Libro

Se realizó del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia, con espacios de lecturas, conversatorios, espectáculos y la participación de más de 60 stands editoriales.

7 de Septiembre de 2025
Gran convocatoria en la Feria Provincial del Libro.
Gran convocatoria en la Feria Provincial del Libro. Foto: Gobierno de Entre Ríos

Más de 20.000 personas disfrutaron la primera Feria Provincial del Libro. Se realizó del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia, con espacios de lecturas, conversatorios, espectáculos y la participación de más de 60 stands editoriales. Fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

 

"Terminamos una feria histórica, que superó ampliamente las expectativas", sostuvo el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso, al dar por concluida la edición.

 

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Durante los tres días hubo una enorme concurrencia, con talleres colmados, para chicos y adultos, propuestas como el Fogón Entrerriano, la Hora de las Ciudades y el cierre con Lalo Mir, siempre con gran participación. "Fue muy positivo que libreros y editoriales no solo cubrieran costos, sino que además tuvieran buenas ventas: eso nos da una luz de esperanza", remarcó Troncoso y subrayó, además, la presencia de reconocidos escritores y poetas entrerrianos junto a autores de alcance nacional. "La feria fue muy completa y lo único que recibimos son buenos comentarios, así que estamos muy felices", señaló.

 

Finalmente, confirmó que habrá una segunda edición el próximo año y adelantó que no será en Paraná. "Queremos descentralizar. La Feria llegó para quedarse", concluyó.

 

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró "poder descentralizar la gestión cultural para impulsar el desarrollo y el trabajo de nuestros artistas, siguiendo la línea de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso".

 

Propuestas federales y autores invitados

 

La feria tuvo la participación de autores de renombre como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, junto a escritores, editoriales y artistas de la provincia y la región.

 

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Por otro lado, se desarrollaron más de 50 actividades especiales con presencia de artistas de distintas localidades entrerrianas. También hubo presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, música en vivo y propuestas para las infancias y escuelas.

 

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

En el cierre se desarrolló la peña en vivo Cuac! (Cultura Activa), conducida por Lalo Mir y con música de Juan Bilat y su conjunto. Participaron Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia. Los artistas invitados fueron María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Temas:

Feria Provincial del Libro
