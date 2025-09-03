Las comunas fortalecen la planificación territorial con una jornada en Jubileo

El gobierno provincial, a través de las Secretarías de Planificación e Inversión Pública y de Gobiernos Locales llevó adelante un encuentro de sensibilización sobre ordenamiento territorial junto a la Comuna local. Participaron presidentes comunales, juntas de gobierno y funcionarios provinciales.
La actividad tuvo lugar en la antigua estación de ferrocarril la localidad del departamento Villaguay y fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública y la comuna local, con la participación de la Secretaría de Pesca y Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Dirección Provincial de Vialidad.
El encuentro reunió a representantes de 52 gobiernos locales, entre municipios, comunas y juntas de gobierno de los departamentos Villaguay, San Salvador y Colón, quienes trabajaron sobre la gestión equilibrada del territorio y la necesidad de promover un uso armónico entre lo urbano y lo rural. La suma de buenas prácticas locales contribuye a construir una provincia con territorios equilibrados y menos conflictos en el uso del suelo.
La actividad tuvo como eje la posibilidad de generar espacios de trabajo en territorio, más allá de la capital provincial, fortaleciendo la gestión local con herramientas de planificación.
La secretaria a cargo de la cartera de Planificación, Lelia Recalde, destacó: "Se trata de una estrategia que busca fortalecer las economías regionales y nacionales, impulsando a los territorios históricamente postergados. Apuntamos a un desarrollo equilibrado que combine crecimiento productivo y social, siempre con el cuidado de los activos ambientales de la provincia".
Durante la apertura, el presidente comunal de Jubileo, Hugo Orcellet, subrayó la importancia de que una localidad pequeña pueda ser sede de un encuentro regional: "Nos reunimos en una comuna que abre sus puertas y muestra que desde los pueblos chicos también se construye el futuro de la provincia".
Por su parte, el asesor legal Gabriel Epstein presentó los avances de Jubileo en materia de gestión administrativa y normativa. En este sentido, explicó que "la aprobación del plan de Ordenamiento Territorial, la delimitación consensuada de la planta urbana y la creación de áreas funcionales como Catastro e Ingresos Públicos son pasos concretos que fortalecen la transparencia y la eficiencia en la gestión".
La jornada permitió intercambiar experiencias y metodologías aplicadas en distintas comunidades, reafirmando la importancia de contar con información precisa y sistemas modernos de gestión para proyectar obras y servicios con legitimidad social.