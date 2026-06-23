Lanzamiento del EMTURER: Entre Ríos apuesta a una gestión turística compartida

REDACCIÓN ELONCE
El EMTURER tuvo su primera reunión institucional, como inicio formal de una nueva etapa para el turismo entrerriano. Autoridades provinciales, representantes del sector privado y profesionales destacaron su creación, destinada a consensuar políticas y fortalecer el sector.
El lanzamiento del EMTURER representó un paso histórico para la política turística de Entre Ríos. En el Centro Provincial de Convenciones, se concretó la primera reunión institucional del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), un organismo que busca integrar al sector público y privado en la planificación y definición de estrategias para potenciar uno de los principales motores económicos de la provincia.
La puesta en marcha de esta herramienta fue presentada como un cambio de paradigma en la gestión turística. El objetivo central es generar ámbitos de participación y consenso para la toma de decisiones vinculadas al desarrollo, promoción y fortalecimiento de la actividad turística, incorporando a distintos actores del sector en un mismo espacio institucional.
Durante la presentación, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó la importancia de la iniciativa y aseguró que se trató de una deuda pendiente de larga data. “Hoy lanzamos el ente mixto de turismo, una deuda que tenemos históricamente en la provincia, te diría desde hace décadas. Lo que hace es poner al sector privado en el lugar donde siempre tuvo que estar: en un lugar de decisión y de discusión, cara a cara con el sector público”, sostuvo.
Una nueva forma de construir políticas turísticas
Colello vinculó la creación del EMTURER con la visión de gestión impulsada por el gobernador desde el inicio de su mandato. En ese sentido, destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta con los actores productivos para generar oportunidades de crecimiento y empleo.
“Va en línea con un cambio de paradigma que el gobernador está llevando adelante desde el día uno, que tiene que ver con tocar la puerta al sector privado para ver de qué forma podemos trabajar juntos, generar empleo, generar riqueza y desarrollar un plan para la provincia”, expresó.
Asimismo, agradeció el compromiso de las entidades privadas que participaron del proceso de conformación del organismo. “Agradezco profundamente al sector privado por trabajar codo a codo en esta iniciativa y sin dudas va a ser un antes y un después para el turismo de toda la provincia”, afirmó.
Por su parte, el presidente del EMTURER y secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que el nuevo organismo constituye una muestra concreta de transparencia y gobernanza participativa. Según explicó, a partir de ahora las decisiones estratégicas relacionadas con la actividad turística serán debatidas y acordadas por todos los sectores representados.
Decisiones compartidas y representación plural
“Se habla mucho de transparencia y de gestionar de cara a la gente. Esto es una muestra y una síntesis de esa forma de gobernar. A partir de ahora, toda la política turística, el rumbo y la optimización de nuestros productos, así como la promoción y venta de la provincia, serán decisiones compartidas”, señaló Satto.
El funcionario remarcó que el directorio del ente permitirá incorporar múltiples miradas antes de definir acciones concretas. “Vamos a decidir en conjunto contemplando el interés de la academia, de los empleados, de la patronal, de las agencias de viaje, de la cultura, del deporte y de la infraestructura. Son muchos sectores opinando y aportando para tomar decisiones más acertadas”, indicó.
Además, consideró que la herramienta posee un enorme potencial para fortalecer la actividad. “Creemos que es un camino virtuoso y una herramienta que en sí misma es virtuosa. Tenemos que saber aprovecharla. Hoy estuvo el cien por ciento de los 14 representantes con sus suplentes incluso. Empieza el trabajo, es el día cero y vamos para adelante para tener una provincia verdaderamente turística”, enfatizó.
La primera reunión institucional contó con la presencia de representantes de organismos públicos, cámaras empresariales, entidades académicas y organizaciones vinculadas al turismo. La amplia convocatoria fue interpretada como una señal de respaldo a la iniciativa y al modelo de gestión colaborativa que propone el EMTURER.
El aporte de los profesionales del turismo
Entre las voces que participaron de la jornada se destacó la de Adriana Barón, representante del Colegio de Profesionales en Turismo, quien valoró especialmente que los profesionales tengan representación dentro del nuevo organismo.
“Desde el punto de vista del sector privado y especialmente como representante del Colegio de Profesionales en Turismo, celebro que en este ente los profesionales ocupemos una silla. Muy pocas provincias pueden decir que los profesionales tenemos participación directa en estos espacios”, destacó.
Barón sostuvo que la presencia de especialistas aporta una mirada técnica que muchas veces queda relegada en ámbitos de discusión institucional. “Muchas veces el que tiene el conocimiento académico o la formación profesional quedaba fuera de las discusiones. Por eso esto marca un nuevo inicio para la política turística entrerriana”, afirmó.
Finalmente, expresó su expectativa de que el EMTURER contribuya a diseñar políticas sostenibles para el crecimiento del sector. “Esperemos que en este contexto tan difícil también para el turismo sea un espacio de discusión y de construcción de políticas que lleven al desarrollo sustentable del turismo en nuestra provincia”, concluyó.