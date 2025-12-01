La oposición ganó las elecciones en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La histórica elección en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos marcó el fin de 23 años de hegemonía. La nueva conducción busca transformar la institución.
En una histórica jornada para el sector inmobiliario, la oposición se impuso en las elecciones del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Después de más de dos décadas de liderazgo continuo, la nueva conducción encabezada por Carolina Ledesma, quien asume como vicepresidenta, marca el fin de una era.
"Fue histórico porque pasaron mucho tiempo en una misma conducción, y nosotros pasamos a ser la oposición", expresó Ledesma durante una entrevista en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce. La nueva directiva, conformada también por Juan Lanzi como secretario y Alcides Cogno como primer vocal titular, se enfrentó a un sistema de gestión que, según señalaron, había quedado obsoleto. La fórmula electoral encabezada por Germán Solari, quien asumirá como presidente el 1 de enero de 2025, consiguió una rotunda victoria con el apoyo de una mayoría abrumadora en las urnas.
El deseo de cambio y la promesa de transparencia
El principal eje de la campaña de la oposición fue la necesidad urgente de un cambio en la gestión del Colegio, impulsado por la falta de transparencia y la incapacidad de la conducción saliente para responder a las demandas de los profesionales. En palabras de Carolina Ledesma, "realmente se hizo una realidad de encontrarnos y empezar a conversar. Unos encontraron un motivo, otros otros motivos, pero llega un momento en que uno se da cuenta que por una salud democrática tiene que haber un cambio".
Los nuevos líderes también se comprometieron a realizar una auditoría externa e imparcial sobre la gestión anterior, algo que no fue posible durante el periodo de la administración saliente. "Pedíamos un pedido de informe que no fue contestado, y cuando se informó ya era fuera de todo tiempo y en forma incompleta", detalló Lanzi, secretario electo. El foco de esta auditoría será evaluar las inconsistencias detectadas durante la última Asamblea de Concordia, en la que el balance presentado fue rechazado por los miembros.
La contundente victoria en Concordia
Una de las sorpresas más destacadas de la jornada electoral fue la masiva participación de los colegiados en la Asamblea de Concordia, un hecho que fue descrito como “nunca visto”. Con 325 votantes, el evento superó todas las expectativas, especialmente considerando que se presentaron tres listas en contienda. La nueva conducción obtuvo 172 votos, lo que representó más del 50% del total, mientras que la segunda lista recibió 101 votos y la tercera 51.
"Fue una tarea muy cansadora, pero con mucho gusto de parte de los que la emprendimos, porque tuvimos el respaldo de muchos colegas", señaló Ledesma, destacando el apoyo que recibieron durante la campaña, que se extendió durante varios meses de trabajo en condiciones desfavorables. La diferencia de votos refleja claramente el deseo de cambio dentro de la institución, algo que tanto Ledesma como Lanzi aseguran fue fundamental para lograr la victoria.
Los desafíos y objetivos de la nueva conducción
Con la fecha de asunción ya definida, los nuevos dirigentes se enfocan ahora en la transición hacia la gestión a partir del 1 de enero de 2025. Uno de los principales objetivos de la nueva conducción es recuperar la confianza de los colegiados y acercar la institución a los profesionales, especialmente aquellos que se sentían desilusionados con el rumbo tomado por la conducción saliente.
Alcides Cogno, primer vocal electo, enfatizó que uno de los principales desafíos será "recuperarnos y sentir el sentido de pertenencia que teníamos y que fuimos perdiendo". Además, destacó que la nueva gestión estará atenta a las propuestas legislativas que afectan al sector, como las iniciativas de desregulación de profesionales. "Tenemos que ser fuertes y ser óptimos en lo que estamos haciendo", comentó Ledesma, indicando que uno de sus enfoques será defender la profesión frente a los cambios legislativos propuestos.