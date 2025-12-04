“Más empleo de calidad”: la definición de Frigerio para la segunda etapa de su gestión

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador anticipó que la gestión provincial 2026 estará vinculada a “los aspectos macroeconómicos”. En ese sentido, remarcó a Elonce que su principal objetivo es “que haya más empleo de calidad en Entre Ríos”.
“Empieza una segunda etapa de la gestión, la semana próxima y tras casi 24 meses muy duros, pero también de muchas realizaciones, orden y compromiso”, aseguró a Elonce el gobernador Rogelio Frigerio. De acuerdo a lo que anticipó, la gestión 2026 estará vinculada a “los aspectos macroeconómicos, por eso siempre estamos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que al gobierno nacional le vaya bien dado que estamos íntimamente conectados en la posibilidad de que, si a Nación le va bien, a la provincia le vaya mejor”.
“Apuesto a que la economía crezca, al igual que el consumo, que haya más inversiones y siga la estabilidad para que de esa manera también haya más empleo de calidad en la provincia, que es mi principal objetivo”, remarcó el gobernador.
Cambios en el gabinete provincial
En la oportunidad, anticipó que la semana próxima dará a conocer los nombres de los nuevos ministros que reemplazarán a los funcionarios provinciales que asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación; se trata del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.
“Analizamos permanentemente el accionar de todas las áreas y probablemente haya otros cambios, pero hay que desdramatizar, porque la del Estado es una gran organización y exige estar siempre viendo donde se puede mejorar y, muchas veces, convocando gente que no estaba en el gobierno o reacomodando a quienes estaban en otro lugar”, fundamentó.
Para Frigerio, los cambios de gabinete “no son hechos de tanta trascendencia”; sino más bien, “el accionar natural de una organización muy grande como la de nuestro Estado”.
"El Estado entrerriano logró sostener el poder de compra de sus salarios"
Consultado sobre el paro y movilización de ATE Entre Ríos en reclamo de la apertura de paritarias, el gobernador respondió: “Se hicieron enormes esfuerzos y los entrerrianos, pagando sus impuestos, pudieron sostener el poder de compra de los trabajadores del Estado, cosa que no ocurrió en todos los órdenes de la vida del trabajo en Argentina, porque hubo muchos sectores que perdieron sus empleos y otros tuvieron que bajar sus ingresos, pero el Estado entrerriano logró sostener, con muchísimo esfuerzo, el poder de compra de sus salarios e intentaremos seguir por este camino”.
Reconocimiento a la Policía de Entre Ríos
Las declaraciones del gobernador fueron en el marco de un reconocimiento al personal de Investigaciones perteneciente a la Policía de Entre Ríos por su labor en casos de complejidad.
“Es muy importante reconocer la preparación y el compromiso de nuestra Policía, en particular por los hechos que fueron de público conocimiento, pero todos los días nuestra Policía con esfuerzo y dedicación brinda paz y tranquilidad a los entrerrianos”, argumentó al remarcar que “el reconocimiento puntual se extiende a toda la fuerza”.
“Nuestra Policía pone en riesgo su vida, por eso este esfuerzo aun con pocos recursos para equipar a la fuerza a través de la compra de chalecos antibalas, que desde hacía más de una década no se adquirían y estaban todos vencidos, además de patrulleros, armamento, tecnología. Es una forma de cuidar a los que nos cuidan y sostener la posición de la Policía entrerriana en los primeros lugares del país”, cerró.