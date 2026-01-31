 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

La Batalla de Caseros se conmemorará con música, historia y cultura en el Palacio San José

Este martes 3 de febrero, desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita, se presentarán, entre otros, Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia. Conducirá el evento Santiago Miguel Rinaldi, con participación de Roberto Romani. Organiza el Gobierno de la provincia.

31 de Enero de 2026
La invitación al evento.
La invitación al evento. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Este martes 3 de febrero, desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita, se presentarán, entre otros, Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia. Conducirá el evento Santiago Miguel Rinaldi, con participación de Roberto Romani. Organiza el Gobierno de la provincia.

La Batalla de Caseros se conmemorará con música, historia y cultura en el Palacio San José. Este martes 3 de febrero, desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita, se presentarán, entre otros, Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia. Conducirá el evento Santiago Miguel Rinaldi, con participación de Roberto Romani. Organiza el Gobierno de la provincia.

 

La grilla en el escenario será: DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga y Conjunto Itay, intervenciones de danza contemporánea y show de impacto, Ensamble Chamamé Entrerriano (integrado por músicos de jerarquía en la provincia) y Suma Paciencia (grupo uruguayense de rock y reggae, con una larga trayectoria).

 

La propuesta artística invita a compartir distintas expresiones de la cultura provincial, que mezclan tradición y presente, con una puesta de calidad. También habrá gastronomía. Se recomienda al público llevar sillones o reposeras para estar más cómodos.

 

La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará con Nación un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.

 

Se invita a toda la comunidad a participar de una jornada que celebra una entrerrianía viva, en una provincia que es cuna de la organización nacional.

Temas:

batalla de Caseros Palacio San José
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso