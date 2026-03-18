El Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas entrerrianas

La segunda sesión del Senado de Entre Ríos aprobó proyectos, límites jurisdiccionales y homenajes en el marco del 147º Período Legislativo.
En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Segunda Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, con la presencia de los 17 legisladores. Durante la jornada, se izaron el Pabellón Nacional y la Bandera de Entre Ríos, a cargo de los senadores Gloria Cozzi y Rubén Dal Molín, respectivamente.
Entre los temas destacados, se dio lectura al proyecto de resolución de los senadores Víctor Sanzberro, Patricia Díaz y Claudia Silva, mediante el cual se cita al presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, para exponer sobre el informe del Síndico Fiscalizador Pablo Martín Giampaolo. Sobre la iniciativa, Sanzberro señaló: “Pido que lo despache con prontitud y vuelva lo más rápido posible al recinto”. Por su parte, Dal Molín sostuvo: “Compartimos la transparencia en el marco de poder conocer el desenvolvimiento y entender a fondo cómo se vienen desarrollando algunas cuestiones”.
El senador Marcelo Berthet pidió que el proyecto también se gire a la Comisión de Legislación General, reforzando la importancia de un análisis integral sobre la administración de la OSER y sus informes.
Proyectos fuera de lista y comunicaciones aprobadas
La senadora Nancy Miranda presentó varios proyectos para tratar en la próxima sesión, incluyendo la creación de un juzgado en San José de Feliciano y una fiscalía con competencia en Niños, Niñas y Adolescentes en Santa Elena. Además, se aprobaron proyectos de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo la regularización de transferencias a las Juntas de Gobierno provinciales.
Entre los proyectos de límites jurisdiccionales, se definieron las categorías de varias comunas de Entre Ríos, como la Comuna Yeso Oeste (La Paz) y Crucesitas Tercera (Nogoyá), estableciendo su clasificación de Primera o Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
Se aprobó sobre tablas, los proyectos de autoría del Poder Ejecutivo por los que se establecen límites jurisdiccionales de comunas según expedientes:
- Expediente N° 15.615: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.617: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.618: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.619: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.634: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.635: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.636: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.646: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Estación Lazo del Departamento Gualeguay, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Expediente N° 15.647: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Esmeralda del Departamento Feliciano, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
Asimismo, se informó sobre nombramientos en organismos provinciales: Gustavo Vergara integra el Consejo Directivo del Instituto Portuario, y Gloria Cozzi fue designada en el Directorio del Ente Mixto de Turismo.
Homenajes y conmemoraciones
La sesión incluyó homenajes y declaraciones de interés legislativo. La senadora Gloria Cozzi recordó a Francisco Ramírez, destacando su lucha por el federalismo. La senadora Gladys Domínguez rindió homenaje al 203º aniversario de San José de Feliciano, y el senador Sanzberro recordó los 50 años del golpe cívico-militar, afirmando: “Ese día para la mayoría de los argentinos no pasa desapercibido y en nuestra memoria ya se instaló como Nunca Más”.
Entre las declaraciones de interés, se aprobaron festivales locales, aniversarios de instituciones y eventos culturales, así como la invitación a reconsiderar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, propuesta por el senador Martín Oliva: “No nos podemos ir de la OMS, es un desatino, un impacto que en algún momento va a caer sobre nuestra gente”.