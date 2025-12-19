 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Poder judicial

Se realizó la jura de 34 fiscales auxiliares en 12 departamentos: los nombres

Se realizó el acto de juramento y toma de posesión de 34 fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se llevó acabo en el CPC de Paraná. Los nombres designados en cada departamento.

19 de Diciembre de 2025
Jura de fiscales auxiliares en la provincia.
Jura de fiscales auxiliares en la provincia. Foto: (PJER).

Se realizó hoy el acto de juramento y toma de posesión de 34 fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se llevó acabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

 

El acto estuvo presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García . Asistió el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta, Laura Mariana Soage; los vocales, Germán Carlomagno y Federico Tepsich y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez y autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, entre otras.

En la oportunidad, el procurador general, Jorge García destacó que la ceremonia es un júbilo institucional porque los jurantes han sido designados tal como la estable la Constitución Provincial; lo que garantiza la idoneidad científica y moral, que a su vez garantiza la independencia del Poder Judicial, que es uno de los puntos cruciales del sistema.

 

Los nombramientos de los funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

Estuvieron presentes legisladores/as provinciales; integrantes del Poder Judicial de la provincia y de la Nación; de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; de asociaciones profesionales e invitados especiales.

 

Prestaron juramento, fiscales de las siguientes ciudades:

 

Chajarí

Mondragón, María Macarena

Verdura Pons, María Dalia

 

Colón

Di Pretoro, Micaela María

Taleb, Laila

 

Concepción del Uruguay

Becker, María de los Ángeles

Santo, Eduardo

 

Concordia

De Giambattista, Juan Pablo

Montangie, Daniela

Nuñez, José Martín

Diamante

Acuña, María Florencia

Shmith, María Eugenia

 

Feliciano

Espinosa, Evelina Vanesa

 

Gualeguay

Elal, Ana Paula

Burruchaga, Maite

 

Gualeguaychú

Beherán, Josefina

Gutiérrez, Jorge Luis

Ochoa, Fernando

 

La Paz

Bartolo, Natalia Denise

Pereyra, Juan Manuel

 

Paraná

Ballesteros, María Jimena

Bordín, María Elizabeth

Farinó, Adriana Paola

Giunta, Cristian José María

Guzmán, Andrea Carolina

Millán, Martín

Nin, María de las Mercedes

Sueldo, Jorge Gabriel

Vilchez, Valeria Elena

Vives, Sonia Beatriz

Viviani, Ileana

Wasinger, Martín Miguel

Zenklusen, Eric Rodolfo

 

Rosario del Tala

Reynoso, Emilce Paola

 

Villaguay

Batto, María Noelia

Quirolo, Mauro Román

