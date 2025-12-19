Se realizó la jura de 34 fiscales auxiliares en 12 departamentos: los nombres

Se realizó el acto de juramento y toma de posesión de 34 fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se llevó acabo en el CPC de Paraná. Los nombres designados en cada departamento.
Se realizó hoy el acto de juramento y toma de posesión de 34 fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La ceremonia se llevó acabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El acto estuvo presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García . Asistió el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta, Laura Mariana Soage; los vocales, Germán Carlomagno y Federico Tepsich y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez y autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, entre otras.
En la oportunidad, el procurador general, Jorge García destacó que la ceremonia es un júbilo institucional porque los jurantes han sido designados tal como la estable la Constitución Provincial; lo que garantiza la idoneidad científica y moral, que a su vez garantiza la independencia del Poder Judicial, que es uno de los puntos cruciales del sistema.
Los nombramientos de los funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.
Estuvieron presentes legisladores/as provinciales; integrantes del Poder Judicial de la provincia y de la Nación; de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; de asociaciones profesionales e invitados especiales.
Prestaron juramento, fiscales de las siguientes ciudades:
Chajarí
Mondragón, María Macarena
Verdura Pons, María Dalia
Colón
Di Pretoro, Micaela María
Taleb, Laila
Concepción del Uruguay
Becker, María de los Ángeles
Santo, Eduardo
Concordia
De Giambattista, Juan Pablo
Montangie, Daniela
Nuñez, José Martín
Diamante
Acuña, María Florencia
Shmith, María Eugenia
Feliciano
Espinosa, Evelina Vanesa
Gualeguay
Elal, Ana Paula
Burruchaga, Maite
Gualeguaychú
Beherán, Josefina
Gutiérrez, Jorge Luis
Ochoa, Fernando
La Paz
Bartolo, Natalia Denise
Pereyra, Juan Manuel
Paraná
Ballesteros, María Jimena
Bordín, María Elizabeth
Farinó, Adriana Paola
Giunta, Cristian José María
Guzmán, Andrea Carolina
Millán, Martín
Nin, María de las Mercedes
Sueldo, Jorge Gabriel
Vilchez, Valeria Elena
Vives, Sonia Beatriz
Viviani, Ileana
Wasinger, Martín Miguel
Zenklusen, Eric Rodolfo
Rosario del Tala
Reynoso, Emilce Paola
Villaguay
Batto, María Noelia
Quirolo, Mauro Román