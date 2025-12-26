Juicio político a Medina: bloques oficialistas apuntan al PJ por no asistir al debate

El juicio político contra Susana Medina volvió a generar un fuerte cruce político en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, luego de que los bloques de Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Fe y Libertad y el Partido Conservador Popular difundieran un comunicado conjunto para explicar por qué no avanzó el tratamiento del expediente en el recinto.

Según indicaron los legisladores firmantes, no existió dictamen en los expedientes unificados correspondientes a las dos primeras denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia debido a que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamentos no logró completar el debate necesario. En ese marco, señalaron de manera directa al bloque Más para Entre Ríos (PJ) por no asistir a la instancia convocada para avanzar en el pronunciamiento.

De acuerdo al comunicado, la comisión había citado a todos sus integrantes con el objetivo de concluir el análisis y llevar un dictamen al pleno de la Cámara baja provincial. Sin embargo, afirmaron que esa reunión no pudo concretarse porque los diputados justicialistas no acudieron a debatir “un asunto de sensible trascendencia institucional”.

Los bloques firmantes remarcaron además que la postura del PJ resultó contradictoria con los reclamos públicos que había realizado días atrás. “La semana pasada reclamaron a través de los medios mayor tiempo para debatir y evitar lo que denominaron tratamientos express, pero no asistieron a realizar sus aportes o consideraciones cuando fueron convocados”, sostuvieron en el comunicado enviado a este medio.

En contraposición, los diputados de Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Fe y Libertad y el Partido Conservador Popular aseguraron que participaron de todas las instancias del proceso. Indicaron que estuvieron presentes en las cinco reuniones convocadas por la comisión desde la apertura de la causa, en las que se requirió prueba, se escuchó a la funcionaria denunciada y se desarrollaron los primeros debates sobre el fondo de la cuestión.

En el cierre del comunicado, los legisladores instaron a sus pares del justicialismo a sumarse al trabajo en comisión y a realizar los aportes que consideren necesarios. Subrayaron que la comisión decidió no cerrar aún el dictamen precisamente para garantizar la participación de todas las partes con responsabilidad institucional en el trámite del juicio político contra Susana Medina.

"Instamos a nuestros pares justicialistas a acudir a realizar sus aportes en la Comisión, que ha decidido no cerrar aún dictamen precisamente para escuchar a todas las partes que tienen responsabilidad institucional en el asunto", indicaron en el comunicado.

El posicionamiento público de los bloques oficialistas y aliados se conoció en un contexto de fuerte tensión política en la Legislatura entrerriana, donde el proceso contra la vocal del STJ, se transformó en uno de los temas más sensibles de la agenda institucional provincial.