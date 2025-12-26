Juicio Político a Susana Medina: cayó la sesión de Diputados y pierde fuerza el tratamiento

La Cámara de Diputados tuvo su 13º Sesión Especial este viernes 26 cuyo único objeto de convocatoria fue el de tramitar las denuncias formuladas contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina.

La comisión de Juicio Político se había reunido durante la mañana, pero, tras la ausencia del Bloque Más para Entre Ríos, no logró reunir las firmas requeridas para avanzar con un dictamen sobre las denuncias analizadas. En tanto, el expediente sobre la tercera acusación, que tramitó por separado, fue rechazado in limine.

La convocatoria a 13º Sesión Especial del 146º Período Legislativo de la Cámara de Diputados desarrollada este viernes 26 giró en torno de un único tema: el trámite parlamentario de los Expedientes Administrativos Nº 3.400 y Nº 3.432 (unificados) de solicitud de juicio político a la magistrada del STJ, que quedó irresuelto por no contar con dictamen de la comisión investigadora. La ausencia del bloque de la primera minoría (Más para Entre Ríos), en las dos últimas reuniones de comisión, dificultó la confección del dictamen necesario para que el asunto se trate en sesión.

Trámite paralizado

A pesar de que la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político tenía previsto dar un cierre al análisis de las denuncias por mal desempeño contra la magistrada, la falta de los números necesarios en el recinto paralizó el trámite.

El bloque peronista volvió a ausentarse, manteniendo su postura crítica frente a lo que denominan un "tratamiento exprés" de las iniciativas oficialistas. Sin la mayoría especial requerida, el oficialismo se vio forzado a posponer la definición, evidenciando las dificultades para alcanzar consensos mínimos en temas de alta sensibilidad judicial.

La presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena, entendió que no se emitió dictamen porque “el bloque Más para Entre Ríos no asistió a las comisiones en las que se debía firmar dictamen”.

La diputada subrayó, además, que “es un tema de trascendencia institucional en el que debemos ponernos de acuerdo sobre la postura a tomar y, si no es así, que se emitan dictámenes diferentes. Escuchamos que se reclamó tiempo de debate, podrían haber aprovechado las reuniones de comisión, pero no se hicieron presentes”, sostuvo.

Los plazos del tratamiento

En cambio, el pleno del cuerpo rechazó in limine el Expediente Administrativo Nº 3.580 referida a la acusación presentada en tercer término, “por no reunir los requisitos necesarios para tramitar un juicio político”, según explicó Lena.

La Constitución Provincial establece un plazo de 30 días para la resolución de un trámite de este tipo, que se extiende hasta el 5 de enero. En virtud de ese plazo, la diputada Lena mocionó que el expediente quede disponible para que sea tratado en la próxima sesión que celebre la Cámara.

Descargo de Medina: La magistrada ya realizó su presentación espontánea y respondió preguntas de los legisladores de manera remota, negando las irregularidades en su actividad dentro del máximo tribunal.

Denuncia desestimada: Durante el proceso, la comisión ya resolvió rechazar in limine la denuncia presentada por la abogada Marta Cecilia Miño, quien acusaba a Medina por supuestos maltratos laborales.

¿Qué sigue para la magistrada?

Con la sesión caída, el dictamen de la comisión de Juicio Político no pudo ser ratificado por el pleno de la Cámara. Se espera que en los próximos días se intente una nueva convocatoria, aunque el clima político sugiere que se buscará archivar la causa definitivamente, siempre y cuando logre destrabar la parálisis legislativa impuesta por la oposición.