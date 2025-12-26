Juicio político a Susana Medina: “Más para Entre Ríos” responsabilizó al oficialismo por la falta de dictamen

El juicio político a Susana Medina volvió a quedar en el centro de la controversia legislativa luego de que el bloque “Más para Entre Ríos” responsabilizara al oficialismo provincial por el no tratamiento de dos denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia.

A través de un comunicado de prensa, diputadas y diputados del espacio opositor, señalaron que la falta de abordaje del tema en el recinto fue una “decisión exclusiva del oficialismo”, que argumentó la inexistencia del dictamen de la Comisión de Juicio Político y, en consecuencia, dejó caer la sesión convocada para este viernes a las 14.

Además, remarcaron que las denuncias tampoco fueron incorporadas en la sesión posterior, realizada a las 16.

Desde “Más para Entre Ríos” aclararon que “no es cierto que el dictamen no se produjo por responsabilidad del peronismo”.

En ese sentido, explicaron que el bloque oficialista “Juntos por Entre Ríos” cuenta con la “cantidad suficiente de integrantes dentro de la comisión para emitir un dictamen de mayoría” sin necesidad de acompañamiento opositor.

Según precisaron, el peronismo posee seis de los quince miembros de ese cuerpo legislativo, por lo que cualquier falta de firmas respondería a una situación interna del oficialismo.

Los legisladores y legisladoras opositores indicaron que estuvieron presentes en la Legislatura y dispuestos a garantizar el quórum necesario para sesionar, aunque adelantaron que no acompañarían el dictamen elaborado por el bloque gobernante. Afirmaron que, ante esa postura, el oficialismo optó por no avanzar con el tratamiento y permitir que la sesión se cayera.

En el comunicado también se recordó que, durante los dos años de gestión, el oficialismo impulsó numerosas iniciativas con dictámenes firmados únicamente por integrantes de su bloque y sin contemplar las posiciones de la oposición. “Le sobran votos para emitir el dictamen y también para aprobarlo en el recinto”, sostuvieron, al tiempo que insistieron en que el freno al juicio político a Susana Medina fue una decisión política del bloque mayoritario.