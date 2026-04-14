Intendentes de todo el país marchan al Ministerio de Economía para reclamar fondos y obras

Jefes comunales de distintas provincias se movilizarán este martes en una protesta impulsada por la Federación Argentina de Municipios para reclamar al Gobierno nacional por la situación financiera de los distritos. La convocatoria reúne a intendentes de todo el país, quienes buscan respuestas ante la caída de ingresos y el impacto en la gestión local.

La manifestación tendrá como punto central el Ministerio de Economía, donde se prevé la entrega de un documento con los principales reclamos. Entre ellos, se destacan pedidos vinculados a la coparticipación, la reactivación de la obra pública y el costo de los combustibles.

La decisión se tomó luego de una reunión virtual en la que participaron representantes de distintas jurisdicciones, donde se coincidió en el diagnóstico sobre las dificultades que atraviesan los municipios.

Reclamos por recursos y funcionamiento local

El planteo de los intendentes incluye demandas estructurales y urgentes. Por un lado, exigirán una recomposición de los fondos coparticipables y cuestionarán la caída de transferencias desde la Nación.

Además, reclamarán la reactivación de obras públicas paralizadas, que consideran clave para el desarrollo local y el sostenimiento de la actividad económica.

Ministerio de Economía de la Nación.

En ese contexto, también plantearán la necesidad de revisar el precio de los combustibles, al considerar que su costo impacta directamente en los servicios que prestan los municipios.

Advertencias y respaldo desde Entre Ríos

En la previa de la movilización, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, advirtió sobre las consecuencias de la situación actual y sostuvo: “Si las ciudades no pueden prestar servicios, la gente va a empezar a mirar a la Nación”.

Además, según informó APF, remarcó: “Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”, en referencia a los cuestionamientos sobre la gestión local.

El reclamo cuenta con el respaldo de encuentros previos realizados en distintas ciudades, donde los intendentes analizaron el impacto de la reducción de recursos y la necesidad de afrontar gastos que exceden las competencias municipales.