Intendentes de cinco localidades firmarán convenio de mancomunidad: de qué se trata

Los intendentes de cinco localidades del departamento de Paraná firmarán un convenio de mancomunidad con el objetivo de promover la cooperación en diversas áreas, entre ellas la producción agropecuaria, la cultura, la educación y el turismo. Este acuerdo tiene una duración inicial de 8 años e incluye a María Grande, Cerrito, Villa Urquiza, Viale y Hernandarias.
Héctor Solari, intendente de María Grande, explicó a Elonce que “venimos trabajando desde hace varios años con la Agencia de Extensión Rural del INTA Paraná y, a partir de nuestra colaboración en las huertas municipales y la producción hortícola, surgió la idea de crear una mancomunidad. Este es un paso importante para poder gestionar proyectos y fondos conjuntos, y trabajar en común para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.
La firma del convenio se realizará en la localidad de Villa Urquiza. El objetivo principal de esta mancomunidad es facilitar la gestión y el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a todos los municipios involucrados. Además de la producción agropecuaria, se buscará unificar la legislación local para facilitar la comercialización de productos y servicios dentro de toda la región.
Proyectos de infraestructura y financiación internacional
Uno de los puntos clave del acuerdo es la posibilidad de acceder a subsidios y fondos internacionales, lo que permitirá a las localidades gestionar créditos y recursos para realizar obras públicas, además de avanzar en proyectos productivos. “Queremos llegar a acceder a crédito internacional y a subsidios nacionales e internacionales que puedan beneficiar a todas nuestras localidades”, indicó el intendente.
Aunque el acuerdo tiene una duración inicial de 8 años, los intendentes esperan que sea renovado y expandido, con la posibilidad de sumar más localidades de la región. “Esta es una experiencia que tiene un enorme potencial. Si conseguimos los fondos adecuados, podremos desarrollar una cantidad de proyectos en conjunto que mejorarán enormemente la vida de nuestra gente”, manifestó el funcionario.
Impacto en obras públicas y la gestión local
En cuanto al impacto directo de la mancomunidad en las obras públicas, el intendente reconoció que será necesario tiempo para ver los resultados concretos. “Este es un desafío nuevo. Aún no podemos prever el impacto que tendrá en la ejecución de obras el próximo año, pero la idea es sembrar para el futuro y que este proyecto crezca”, señaló.
Además, destacó que uno de los beneficios más importantes será la posibilidad de gestionar proyectos de infraestructura en conjunto, especialmente en áreas rurales, donde la conectividad y el acceso a caminos mejorados son fundamentales.
Con la firma del convenio el próximo viernes, los intendentes esperan que este sea el primer paso de una larga serie de proyectos conjuntos que fomenten el desarrollo económico y social de la región. “Ojalá podamos firmar este convenio y que sea una experiencia positiva para todos los municipios. Tenemos muchas expectativas de que podamos sumar más localidades y continuar creciendo juntos”, concluyó el intendente. Elonce.com