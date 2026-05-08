Municipio entrerriano evalúa vender terrenos para afrontar el pago del aguinaldo

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, confirmó que el municipio analiza la posibilidad de vender terrenos municipales para afrontar el pago del aguinaldo de los trabajadores comunales ante la caída de los recursos coparticipables.

En declaraciones a Canal 6 ERTV, el jefe comunal explicó que entre el 70% y el 80% de los ingresos de la municipalidad dependen de la coparticipación provincial y nacional, y advirtió que esos recursos registraron una disminución cercana al 30%.

Según sostuvo, la reducción de fondos comenzó a impactar en las finanzas municipales y complicó el cumplimiento de compromisos mensuales vinculados al funcionamiento de las distintas áreas y servicios de la comuna.

“Son diez meses consecutivos de caída”

“Si hay superávit, pero déficit social, eso es abandono. Y nosotros no estamos dispuestos a abandonar la gente en situaciones críticas”, argumentó al dar cuenta de casos de vecinos que necesitan traslados desde Hernández a Paraná por tratamientos oncológicos. “Un remis sale entre 110 y 130 mil pesos y esa persona cobra 300 o 400 mil pesos. Entonces, ¿de qué forma se va a financiar si no es con la mano tendida del Estado municipal para atender esas necesidades?”, explicó.

Luis Gaioli, intendente de Hernández

Gaioli aseguró que la situación económica no responde a una mala administración municipal, sino al contexto económico nacional y a la baja sostenida de la recaudación.

“Son 10 meses consecutivos de caída de la recaudación de ingresos coparticipables y 10 meses consecutivos del aumento de la inflación”, expresó el mandatario.

Además, señaló que el municipio mantiene desde hace más de dos décadas una estructura estable de personal. “Hace más de 20 años que la municipalidad tiene la misma planta de empleados permanentes”, afirmó, y detalló que actualmente cuentan con 34 trabajadores activos y 36 cargos presupuestados.

Analizan vender activos municipales

El intendente aclaró que la eventual venta de terrenos municipales sería una medida condicionada a la continuidad de la caída de ingresos. La propuesta incluye la subasta pública de lotes que el Estado local recuperó mediante apremios o que pertenecen a dueños desconocidos.

“Dije que en caso de que los ingresos sigan llegando de la misma manera, íbamos a tener que vender activos”, explicó Gaioli, quien remarcó que este tipo de operaciones ya fueron realizadas anteriormente por la comuna, incluso “en épocas de abundancia”.

El Ejecutivo municipal también pretende incluir en la venta vehículos en desuso, previa aprobación del Concejo Deliberante, para reforzar las arcas públicas.

“Es una herramienta que tenemos los municipios para financiar obras o financiar los gastos corrientes que se generan a diario para el funcionamiento del mismo”, fundamentó.

En ese sentido, sostuvo que otros municipios también atraviesan situaciones similares y avanzaron con medidas equivalentes para sostener sus cuentas públicas.

La caída de la coparticipación

El presidente municipal indicó además que en febrero de este año Hernández recibió 30 millones de pesos menos de coparticipación en comparación con el mismo período del año pasado.

Según afirmó, esa diferencia representa un fuerte impacto para una localidad pequeña y condiciona la disponibilidad de recursos para afrontar salarios, aguinaldos y prestaciones municipales.

Las declaraciones del intendente se dieron en medio de las dificultades financieras que atraviesan distintos municipios entrerrianos por la caída de la recaudación y el incremento de costos operativos.