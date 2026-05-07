Intendente misionero anticipó que pagará salarios municipales en cuotas: “Y el aguinaldo, Dios dirá”

El intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck, afirmó que el municipio atraviesa una delicada situación financiera y adelantó que desde este mes los salarios de los trabajadores municipales comenzarán a abonarse en cuotas debido a la falta de recursos.

“Yo ya le anticipé a nuestros empleados de que a partir de este mes los sueldos se van a cobrar en cuotas. Esto va a ser así. Y de hablar del aguinaldo, Dios dirá qué es lo que haremos”, expresó el jefe comunal durante una entrevista radial.

Según explicó, el escenario se agravó por el derrumbe de la actividad yerbatera, principal sostén económico de la localidad misionera. “Nosotros tenemos una caída del 80% en la recaudación propia, teniendo en cuenta que nuestra actividad depende de la yerba mate”, sostuvo en diálogo con Misiones online.

Caída de ingresos y aumento de costos

Beck indicó que a la baja en la recaudación se sumó una reducción en los fondos de coparticipación y un incremento sostenido de los costos operativos. “Estamos sobreviviendo a esta crisis que lamentablemente me parece que se va a agudizar con el correr de los días, teniendo en cuenta que los combustibles no dejan de aumentarse y eso se traslada al resto de las actividades económicas”, afirmó.

El intendente remarcó que, pese a las dificultades, el municipio continúa garantizando servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento y riego de calles terradas. No obstante, cuestionó la falta de pago de tasas municipales por parte de vecinos. “La gente te sigue demandando los servicios, pero no te los paga”, señaló.

Además, alertó sobre el incremento de la asistencia social que debe afrontar la comuna, especialmente en materia sanitaria. Explicó que los pacientes deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad ubicados en Eldorado, Puerto Iguazú o Posadas, lo que genera elevados costos de traslado.

Crece la demanda social

El jefe comunal detalló que muchas familias necesitan ayuda económica para afrontar pasajes y movilidad interna cuando deben atenderse fuera de la ciudad. “Todo eso demanda un esfuerzo demasiado grande donde nosotros como municipio tenemos que colaborar con el pasaje de las personas”, manifestó.

También comentó que recientemente el hospital local sufrió desperfectos simultáneos en sus ambulancias, situación que obligó al municipio a intervenir con vehículos propios para garantizar traslados de pacientes.

Bruno Beck, intendente de Comandante Andresito

En otro tramo de la entrevista, Beck volvió a advertir sobre el éxodo laboral hacia Brasil, fenómeno que -según dijo- se profundizó en los últimos meses. “Gracias a Dios, la gente consigue trabajo en Brasil, pero por supuesto genera problemáticas sociales”, afirmó.

Preocupación por el segundo semestre

El intendente sostuvo que muchos vecinos cruzan diariamente al país vecino para trabajar o realizar compras más económicas, lo que provoca una “fuga de recursos” de la economía local. “Ese problema social es el único que lo sostiene el municipio”, remarcó.

Respecto al futuro inmediato, Beck consideró que el segundo semestre será todavía más complejo para los municipios productivos ligados a la yerba mate.

Aunque valoró medidas provinciales para subsidiar tasas de interés en el descuento de cheques, aseguró que los precios actuales de la materia prima no alcanzan para cubrir costos.

“Hoy pagar 300 pesos el kilo de yerba puesto secadero con pago de cheques diferidos no cubre los costos para el productor”, advirtió en diálogo con Misiones online.

Comandante Andresito, provincia de Misiones

Finalmente, defendió la decisión de mantener la planta de trabajadores municipales pese a la crisis económica. “Es muy fácil, yo puedo echar gente como hace el gobierno nacional y llego tranquilamente, pero acá hay que entender que las personas que trabajan para el municipio son familias”, concluyó.