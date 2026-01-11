Fiesta del Lago de Federación: el intendente destacó las fiestas populares y su impacto turístico

REDACCIÓN ELONCE
En una noche multitudinaria encabezada por Ke Personajes, el intendente Ricardo Bravo destacó ante Elonce el valor de las fiestas populares para el turismo y la economía local, y remarcó el crecimiento de Federación como destino elegido.
La Fiesta del Lago en Federación volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos, con una convocatoria masiva y una grilla artística de primer nivel que reafirmó la importancia de las fiestas populares como motor del turismo y de la economía regional. Así lo expresó el intendente Ricardo Bravo al dialogar con Elonce, quien realizó un balance altamente positivo del evento y puso en valor el impacto que este tipo de celebraciones genera en la ciudad y en toda la provincia.
“Es una noche espectacular con la presencia de la conocida banda Ke Personajes, un artista que hoy está arriba en el plano nacional y también con rodaje internacional. Estamos felices porque hemos armado una grilla de gran nivel artístico”, señaló el jefe comunal. En ese sentido, sostuvo que este tipo de propuestas “posiciona a la ciudad, posiciona al turismo y genera un gran movimiento económico interno que ayuda a toda la economía local”.
La presentación de Ke Personajes fue uno de los momentos más esperados de la Fiesta del Lago y, según confirmó Bravo, se trató del único show de la banda en la provincia de Entre Ríos. “Cuando nos dio el ok de que iba a venir, nos pusimos muy felices porque nos costó mucho poder contratarlo. Hubo negociaciones y charlas, y también el esfuerzo de Emanuel Noir, que tuvo mucho que ver con la llegada del grupo a la fiesta”, explicó a Elonce.
Un público federal y de todo el país
El intendente destacó el marco de público que acompañó la celebración. “Hubo muchísima gente, no solamente de la ciudad de Federación, sino de toda la provincia y de todo el país”, afirmó. Según detalló, durante esta época del año la ciudad recibe turistas de múltiples destinos. “Vemos visitantes de Chaco, de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario y de muchos otros lugares. Eso nos llena de orgullo”, expresó.
Bravo subrayó que Federación se prepara especialmente para recibir a quienes la eligen como destino. “Siempre tratamos de que el turista se sienta como en casa. Eso es lo que hacemos los federaenses”, indicó, al remarcar la hospitalidad como uno de los sellos distintivos de la ciudad.
Naturaleza, termas e historia
Al referirse a los atractivos turísticos, el intendente enumeró las principales fortalezas de Federación. “Tenemos un lago espectacular para disfrutar, tenemos naturaleza, nuestro parque termal, el parque acuático y también una rica historia”, señaló. En ese punto, recordó que la ciudad atravesó dos traslados y tres asentamientos, siendo el actual el resultado de la construcción de la represa de Salto Grande.
“Federación tiene una historia muy rica y eso también forma parte de su identidad”, afirmó Bravo, quien además destacó el nivel gastronómico local. “El nivel gastronómico y hotelero que tiene Federación es de alto nivel, y eso también nos diferencia”, agregó.
Impacto económico y trabajo local
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto económico de la Fiesta del Lago. Bravo se mostró convencido de que apostar a las fiestas populares es una decisión estratégica. “Estamos convencidos de que hay que apostar a las fiestas populares por el movimiento económico que generan. Los emprendedores pueden trabajar, el comercio puede trabajar y el movimiento en la feria gastronómica es enorme”, explicó.
Según remarcó, este circuito beneficia de manera directa a muchas familias. “Esto le da posibilidad a todo el mundo de trabajar y ayuda a la economía de cada una de las familias”, sostuvo, al destacar también la participación de artesanos y gastronómicos locales durante el evento.
Obras y servicios en la ciudad
Consultado sobre la gestión municipal, el intendente señaló que se continúan desarrollando obras con recursos propios. “Tenemos algunas obras que las vamos llevando adelante con recursos municipales. No con la velocidad que quisiéramos, pero venimos avanzando”, indicó.
Asimismo, remarcó la importancia de los servicios y del orden urbano. “Puntualizamos mucho en los servicios, el orden y la prolijidad de la ciudad. El federaense es un vecino muy exigente y nosotros tenemos que estar a la altura”, expresó. En esa línea, consideró que pequeños detalles pueden marcar la diferencia frente a otros destinos turísticos.
Invitación a seguir eligiendo Federación
Sobre el cierre, Bravo invitó a turistas y vecinos a seguir eligiendo Federación. “Hay que elegir Federación porque tiene playa, tiene termas, tiene parque acuático, tiene historia y tiene una oferta gastronómica de alto nivel”, enumeró.
Además, adelantó que en las próximas semanas comenzarán los carnavales. “Dentro de dos semanas arrancamos los carnavales, que son de una calidad muy elevada. Seguramente, cuando conozcan Federación, van a seguir eligiendo a la ciudad”, concluyó.
La Fiesta del Lago volvió así a demostrar el rol central de las celebraciones populares en la promoción turística de Entre Ríos y en el fortalecimiento de las economías locales, con Federación como uno de los destinos protagonistas del verano.