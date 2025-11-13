Entregaron cinco nuevas ambulancias a tres hospitales entrerrianos

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, estuvo en las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay para dotar a los hospitales locales de cinco ambulancias cero kilómetros.
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, estuvo en las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay para dotar a los hospitales locales de cinco ambulancias cero kilómetros.
Luego de las entregas efectuadas el miércoles en Concordia y Chajarí, este jueves continuó la distribución de nuevas unidades de traslado en establecimientos de la provincia, incorporadas a la red de emergencias. En esta oportunidad, los vehículos fueron entregados en los hospitales San Benjamín de Colón, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Centenario de Gualeguaychú y San Antonio de Gualeguay.
Estas ambulancias forman parte de las 20 donadas por la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) al Estado entrerriano. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria señaló: "Para nosotros es muy importante entregar estas unidades de traslados, un enorme aporte de CTM, delegación argentina, encabezada por Alejandro Daneri, quien, junto con el gobernador, entendió rápidamente la necesidad que teníamos en salud y gestionó las ambulancias. Hoy podemos hacer estas entregas de acuerdo a criterios de necesidad y con el propósito de mantener una flota de unidades sanitarias actualizada, pese a la situación económica".
En primera instancia, se procedió al acto de entrega de una ambulancia de mediana complejidad en la ciudad de Colón, donde el director del hospital San Benjamín, Marcos Luciani, valoró la incorporación: "El hospital ha crecido mucho en su nivel de atención. La gente elige la salud pública y la nueva ambulancia permitirá que los profesionales trabajen en mejores condiciones y que los pacientes reciban un servicio de mayor calidad".
En la oportunidad, estuvieron presentes el diputado provincial, Mauro Godein; y por la Municipalidad, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba y el director de Salud, Marcos Correa.
Ya en Concepción del Uruguay, Blanzaco hizo entrega de otra de las unidades, en este caso, de alta complejidad para adultos y pediátricos. Allí, el director del hospital Justo José de Urquiza, Pablo Lombardi, resaltó: "Con esta incorporación ponemos en marcha la red interhospitalaria de traslado de pacientes críticos. Nuestro objetivo es garantizar traslados seguros, con equipos médicos especializados, enfermeros y choferes capacitados, en articulación con el Ministerio de Salud".
Posteriormente, el ministro de Salud, junto a su equipo técnico, y acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, concretó la entrega de dos ambulancias de alta complejidad al hospital Centenario -una para atención de adultos y niños y otra para neonatología y pediatría-.
En ese marco, la directora del establecimiento Andrea Martins señaló: "Estamos felices. Esto es un trabajo en equipo, entre muchas personas que queremos lo mismo: garantizar los traslados seguros de los pacientes. Estas unidades son fundamentales, pero sobre todo la neonatológica, ya que nunca habíamos tenido una con estas características, con este equipamiento".
Por su parte, el intendente Davico, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; y el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro, indicó: "Teníamos una necesidad imperiosa de tener una ambulancia neonatal y pediátrica, y otra más de adultos. Entre el Gobernador, el ministro, las autoridades de la delegación argentina ante CTM, y el hospital, pudimos lograr esto, con un trabajo articulado".
El itinerario culminó en Gualeguay, donde también se formalizó la incorporación de una nueva unidad de mediana complejidad en el nosocomio de la ciudad, y al respecto el director del hospital San Antonio, Mauricio Besimsky, expresó: "Esta ambulancia es sumamente importante porque hay muchos traslados semanal y mensualmente, por lo que representa un salto de calidad para la ciudad".
En tanto, la intendenta, Dora Bogdan, remarcó: "Era necesario contar con una ambulancia así que, quiero reiterar en nombre de toda la población de Gualeguay, el agradecimiento al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Al ser 4x4 va a poder llegar a la zona rural que era un lugar al que no estábamos llegando".
Del acto de entrega participaron además la diputada nacional por Entre Ríos, Marcela Antola; el senador provincial, Casiano Otaegui; y la presidenta de la Cooperadora del hospital, María Cristina Vieira de Berisso.
Presencias
En la oportunidad, acompañaron las entregas en las distintas localidades el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; los directores generales de Hospitales y Comunicación y Relaciones Institucionales, Mauro González y Manuela Calderón Bourband, respectivamente; y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres.