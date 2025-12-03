 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Tras modificación de precios mayoristas

Entre Ríos mantiene el alivio tarifario frente a la actualización nacional de la energía

3 de Diciembre de 2025
Estación transformadora de energía eléctrica
La Provincia comunicó que continúa aplicando un esfuerzo financiero propio que modera el impacto de las actualizaciones nacionales, con especial atención en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

El Gobierno de Entre Ríos informa que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde a la modificación de los precios mayoristas definida por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes que alcanzan por igual a todas las jurisdicciones del país y que resultan necesarios para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

 

En este marco regulatorio, la Provincia ratificó su decisión de proteger a los hogares y sectores que necesitan acompañamiento. Por eso continúa aplicando un esfuerzo financiero propio que modera el impacto de las actualizaciones nacionales, con especial atención en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

 

A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, se mantienen vigentes:

 

- El congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD).

 

- El subsidio provincial al VAD para los hogares de menores ingresos (Nivel 2).

 

- Los programas de acompañamiento tarifario: Tarifa Social, Tarifa para la Salud, Electrodependientes y los beneficios destinados a instituciones educativas, deportivas y sectores productivos -entre ellos el arrocero- y diversas industrias estratégicas.

Gracias a estas políticas provinciales, las familias entrerrianas, especialmente aquellas que atraviesan situaciones económicas más vulnerables, continúan accediendo a un esquema de protección diferencial que la Provincia sostiene con recursos propios.

 

En diciembre, el ajuste aplicado representa un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y alrededor del 1% para usuarios rurales. Estos valores se explican exclusivamente por la actualización nacional del precio de la energía mayorista.

Gobierno de Entre Ríos Tarifa eléctrica tarifas de luz
