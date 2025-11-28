Enersa realiza obras para reforzar el suministro eléctrico entre Paraná y Oro Verde

Enersa, con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, avanza en una obra clave para garantizar el suministro eléctrico en la zona sur de Paraná y en la localidad de Oro Verde. Se trata de la construcción de dos nuevos distribuidores subterráneos que conectarán la Estación Transformadora "Paraná Este" con la red actual en Oro Verde.

El objetivo de la obra es acompañar, en el corto plazo, el crecimiento de la demanda que se registra en la zona y brindar una respuesta inmediata a los pedidos de mayor potencia por parte de nuevos emprendimientos productivos. La inversión estimada supera los dos mil millones de pesos.

Los beneficios serán directos: la nueva infraestructura ampliará la capacidad de alimentación a Oro Verde y reforzará el abastecimiento a toda la zona sur de Paraná. También incrementará la capacidad de maniobra y transferencia de cargas entre las instalaciones actuales mientras se avanza en la construcción de una futura estación para Oro Verde (en actual proceso licitatorio), lo que brindará un mayor respaldo ante contingencias.

Con esta intervención, el Gobierno de Entre Ríos y Enersa "buscan asegurar la confiabilidad del servicio eléctrico para acompañar la expansión productiva y urbana que atraviesa la región".