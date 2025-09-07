Elecciones en la provincia de Buenos Aires: a las 14 ya votó el 35% del padrón provincial

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este domingo el corte de participación de las 14 horas, donde se registró que un 35% del padrón ya había emitido su voto en las elecciones en Buenos Aires. Con 14,3 millones de electores habilitados, la provincia más grande del país marca el pulso de la jornada electoral nacional.

Según precisaron las autoridades, se espera que el porcentaje de votantes supere el 60% hacia las 18 horas, horario de cierre de las mesas. Los comicios se desarrollaban con normalidad en la mayoría de los distritos, con una afluencia creciente a medida que avanzó la jornada.

Los bonaerenses concurren a las urnas para definir cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales. En este turno electoral, se renuevan bancas en el Congreso de la Nación y en organismos locales de gobierno.

Hasta las 18 horas hay tiempo de votar. Foto: Ámbito.

Qué se elige en la provincia más poblada

La provincia de Buenos Aires elige este domingo 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, además de 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 lugares en los consejos escolares. Se trata de un recambio institucional clave que impactará tanto a nivel provincial como en el escenario político nacional.

En los ocho distritos en los que se desarrolla la votación, los partidos buscan consolidar su representación legislativa y fortalecer la gestión local. El peso del electorado bonaerense es decisivo: concentra más del 37% de los votantes del país.

Las autoridades destacaron que la participación electoral se mantenía en los parámetros habituales para este horario. En jornadas anteriores, el promedio nacional en el corte de las 14 rondó entre el 30% y el 36%, lo que indica que la provincia está dentro de esa tendencia. (Con información de NA)