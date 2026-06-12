El PRO le reclamó a Javier Milei que “defienda el cambio y no a Adorni“

El PRO volvió a marcar distancia con el Gobierno y le reclamó al presidente Javier Milei que "defienda el cambio y no a Adorni", en medio de las acusaciones contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

"Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", sostuvo el partido amarillo fundado por Mauricio Macri en su cuenta oficial de X, constató la Agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, Macri volvió a desmarcarse de La Libertad Avanza en medio del escándalo Adorni que recrudeció en las últimas horas tras la presentación de la declaración jurada del funcionario.

El día anterior, el PRO se había pronunciado en sentido similar, cuando criticó en duros términos al jefe de Gabinete, a quien acusó de haber tenido "una falta grave", ya que había dicho en el Congreso que no le ocultaba nada al fisco y luego reconoció que omitió información en su declaración jurada.

"No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", agregaron en aquella oportunidad.

Adorni admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y eso se contradice con lo que había afirmado públicamente en varias ocasiones, incluso en su informe en Diputados.