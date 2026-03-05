El PJ Entre Ríos afirmó que la deuda pública provincial creció 72% durante la gestión actual

El PJ afirma que la deuda pública de Entre Ríos creció 72% en dos años.

La deuda pública de Entre Ríos creció 72% en los últimos dos años, según un documento difundido por el Consejo Provincial del Partido Justicialista, que cuestionó la evolución del endeudamiento durante la actual gestión y puso en duda el destino de los recursos obtenidos a través de nuevas obligaciones financieras.

El texto difundido por la conducción partidaria y enviado a este medio, analizó datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia y sostuvo que el incremento del pasivo provincial contradice el discurso oficial sobre la situación financiera heredada por el gobierno.

“Los datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia son contundentes. En apenas dos años, la deuda pública de Entre Ríos creció un 72% y además cambió significativamente su composición”, afirmaron desde el espacio político.

El aumento del stock de deuda

De acuerdo con el documento, el nivel de endeudamiento provincial registró un incremento significativo entre fines de 2023 y noviembre de 2025.

En ese período, indicaron que el stock total de deuda pasó de $584.227 millones a más de $1.006.936 millones. “Los números son claros. En diciembre de 2023, el stock de deuda provincial era de $584.227 millones. Para noviembre de 2025, ese monto ya superaba los $1.006.936 millones”, señalaron.

Según el análisis difundido, este crecimiento implica que la provincia sumó más de $422.000 millones de nueva deuda en apenas dos años.

“Esto significa que en apenas dos años Entre Ríos sumó más de $422.000 millones de nueva deuda. Una parte importante de ese incremento proviene de emisiones de títulos públicos realizadas durante la actual gestión”, indicaron.

Cuestionamientos al endeudamiento bancario

Uno de los aspectos señalados en el documento es el cambio en la composición del endeudamiento provincial, particularmente el surgimiento de deuda con entidades financieras.

El Consejo Provincial del PJ remarcó que este tipo de obligaciones no existía en 2023. “Mientras que en 2023 no existía deuda con entidades financieras, hoy las y los entrerrianos deben $162.000 millones al sistema bancario”, afirmaron.

Según plantearon, la totalidad de ese endeudamiento fue contraído durante la actual administración provincial. En ese sentido, el comunicado cuestionó el destino de esos recursos y la falta de resultados visibles en términos de inversión pública.

Reclamos por el destino de los recursos

El documento también puso en duda el impacto de los fondos obtenidos a través del endeudamiento provincial. “Cabe preguntarse para qué se tomó esa deuda, porque no se refleja en obras públicas relevantes ni en mejoras visibles en la calidad de vida de la población”, sostuvieron.

Desde el PJ entrerriano afirmaron que, por el contrario, la provincia atraviesa un contexto de dificultades en distintos sectores.

En el texto señalaron que la situación actual se caracteriza por “un escenario de ajuste fiscal, deterioro institucional, dificultades en el sistema sanitario, una crisis en materia vial y una creciente conflictividad con distintos sectores del trabajo”.

Críticas al discurso oficial

El documento también cuestionó los argumentos del gobierno provincial respecto de la situación financiera heredada. Según indicaron, un análisis del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) elaborado sobre datos oficiales contradice ese planteo.

“Un análisis realizado por el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico, en base a información oficial de la provincia, desmiente el discurso del gobernador Rogelio Frigerio cuando intenta explicar la situación provincial apelando a la supuesta ‘herencia recibida’”, afirmaron.

Finalmente, el Consejo Provincial del Partido Justicialista sostuvo que el crecimiento del endeudamiento provincial genera preocupación por su impacto a futuro.

“Cuando la deuda crece sin un plan de desarrollo claro, lo que se compromete no es sólo el presente, sino también el futuro de Entre Ríos y de las próximas generaciones”, concluyeron en el comunicado enviado a este medio.