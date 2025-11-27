El Justicialismo entrerriano debatió su rumbo, analizó la derrota electoral y avanzó en sanciones internas

REDACCIÓN ELONCE
El PJ entrerriano evaluó el revés legislativo, definió ejes para un nuevo programa de gobierno y avanzó con sanciones a dirigentes cuestionados. Según indicaron, fijó lineamientos para 2027 y se ratificó el rol opositor frente a Milei y Frigerio.
El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos desarrolló este jueves 27 de noviembre una reunión clave para definir su estrategia política de cara al nuevo escenario nacional y provincial. Del encuentro participaron 14 de sus miembros, en una modalidad mixta —virtual y presencial— y bajo la conducción de su presidente, José Cáceres.
La convocatoria se centró en tres ejes centrales: el análisis del resultado adverso en las elecciones legislativas nacionales, la reconstrucción de un programa de gobierno con vistas a 2027 y el tratamiento de pedidos formales de sanciones a dirigentes que compitieron por fuera de la propuesta oficial del peronismo.
Evaluación electoral y desafío de recuperar al electorado desencantado
Uno de los segmentos centrales del encuentro fue el análisis detallado del desempeño electoral de la lista 501, Fuerza Entre Ríos, frente que integra el PJ provincial. La fuerza obtuvo el segundo lugar en los comicios legislativos intermedios, logrando ubicar un senador y dos diputados en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, el Consejo resolvió profundizar una autocrítica interna orientada a comprender las razones por las que una parte del electorado histórico del peronismo decidió no concurrir a votar o elegir alternativas diferentes.
En el comunicado difundido tras la reunión, se planteó que “debemos continuar trabajando para volver a conquistar una parte del electorado que supo dar su apoyo al peronismo provincial y que hoy está desanimado”.
Agregaron que “el peronismo será siempre una opción para el pueblo argentino, una herramienta para la inclusión y la protección de los derechos de los más débiles”. También remarcaron que la doctrina justicialista “debe ser actualizada y revisada constantemente para adaptarla a los tiempos”.
Informe financiero y pedido de aportes partidarios
Durante la reunión se presentó un informe económico-financiero, donde se resaltó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria. En ese sentido, se instó a las y los afiliados comprendidos por el inciso c) del artículo 23° de la Carta Orgánica —entre ellos funcionarios y representantes electos— a cumplir con sus aportes partidarios. Según indicaron, esa recaudación es parte fundamental del sostenimiento institucional del PJ.
Hacia un programa de gobierno para 2027: ejes y prioridades
Otro tramo importante del debate giró en torno al armado de equipos técnicos y políticos para la elaboración de un programa de gobierno con vistas a las elecciones de 2027. Según se informó, ya se han iniciado conversaciones con distintos sectores del peronismo entrerriano para construir una propuesta “clara, efectiva y viable”.
El Consejo delineó como ejes prioritarios el equilibrio fiscal, la producción, el trabajo, la industria, la ampliación de derechos y la recuperación de la soberanía política y económica. Señalaron que estos principios fueron parte de los períodos de gestión peronista y que deben ser revalorizados para “volver a poner en marcha a la provincia”.
Se ratificó el rol opositor ante Milei y Frigerio
En otro tramo del encuentro, el PJ entrerriano ratificó el rol opositor de su bancada legislativa frente al gobierno nacional de Javier Milei y la administración provincial de Rogelio Frigerio. “Esa oposición debe ser con ideas, con proyectos, junto a otros sectores afines, pero firme, clara, sin dobleces, y siempre dentro de los lineamientos del peronismo”, expresaron en el comunicado enviado a este medio.
La determinación busca establecer una postura coherente y disciplinada hacia adelante, evitando posicionamientos individuales que generen fisuras internas en un escenario político nacional en transición.
Avance en sanciones: diez notas y dos expulsiones del Consejo
Uno de los capítulos más sensibles de la reunión fue el tratamiento de las notas de sanción dirigidas tanto al Consejo como al Tribunal de Disciplina. Según se detalló, ingresaron cerca de una decena de presentaciones formales firmadas por afiliados y referentes de distintos departamentos. Además, se destacó la cantidad “importante” de pedidos informales surgidos a través de redes sociales y otros medios electrónicos.
Los pedidos de sanción alcanzaron a 15 dirigentes y militantes, entre ellos Ana Carolina Gaillard, Héctor María Maya, Carina Domínguez, Domingo Daniel Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo y Gustavo Raúl Guzmán, entre otros. Las acusaciones se basaron en haber competido por fuera de la propuesta electoral del PJ, actitud que —según el Consejo— resultó “funcional a los intereses de la alianza Milei–Frigerio”.
Tras un “profundo debate”, el Consejo resolvió sancionar de manera inmediata a quienes integraban el órgano y se apartaron de la línea partidaria. Así, por amplia mayoría, se decidió separar de sus cargos dentro del Consejo Provincial a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas se encontraban presentes y fueron notificadas en la misma sesión, ejerciendo su derecho a defensa. El resto de los casos fue derivado al Tribunal de Disciplina para su tratamiento.
Un PJ que busca reorganizarse tras un golpe electoral
La reunión dejó en evidencia un proceso de reordenamiento interno en el justicialismo entrerriano, marcado por autocrítica, revisión doctrinaria y búsqueda de cohesión. Con un nuevo escenario político nacional y provincial, el partido busca fortalecer su estructura, rehacer su propuesta de gestión y disciplinar a sus cuadros ante las tensiones internas que afloraron en la última campaña.
El camino hacia 2027 se presenta como un desafío estratégico para un peronismo que pretende recuperar volumen político, recomponer su vínculo con la sociedad y volver a posicionarse como una alternativa competitiva frente a los gobiernos de Milei y Frigerio.