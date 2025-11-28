El gobierno se interioriza en los proyectos y necesidades de clubes de Chajarí

Visitaron la ciudad para profundizar su política territorial deportiva, promover el acompañamiento a clubes, fortalecer el vínculo con los municipios y consolidar el rol social que cumplen las instituciones deportivas en la provincia.
Autoridades de la Secretaría de Deportes visitaron la ciudad para profundizar su política territorial deportiva, promover el acompañamiento a clubes, fortalecer el vínculo con los municipios y consolidar el rol social que cumplen las instituciones deportivas en la provincia.
En representación de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, visitaron los clubes 1º de Mayo, Ferrocarril, Santa Rosa, Vélez Sarsfield y el Centro de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral.
Mantuvieron encuentros con dirigentes, entrenadores y autoridades municipales, en una jornada en la que compartieron experiencias sobre infraestructura, inclusión, participación comunitaria y formación deportiva.
"Hoy recorrimos la ciudad de Chajarí y se nota el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que se realiza dentro de cada institución. Desde el gobierno queremos brindar herramientas como la ley de mecenazgo y otras políticas para que ese esfuerzo se potencie y se transforme en desarrollo deportivo, inclusión y crecimiento institucional", expresó Uranga.
Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, destacó la importancia de la presencia provincial en territorio: "Es muy valioso que el secretario de Deportes conozca de cerca la realidad de los clubes, converse con los dirigentes y vea el trabajo que se hace. Muchas veces se deja de lado tiempo personal o familiar para sostener estas instituciones, y ese compromiso se refleja en resultados sociales, deportivos y comunitarios".
En tanto, el director de Deportes local, Ramiro Galeano, valoró la coordinación lograda: "Este recorrido nos permite fortalecer vínculos entre provincia y municipio. Visitamos clubes y vimos su crecimiento. Trabajar juntos nos permite tener un objetivo común: que más chicos, adultos y adultos mayores encuentren en los clubes un espacio de desarrollo, contención y participación".
Desde la Secretaría de Deportes se subrayó que la presencia en territorio permite conocer la idiosincrasia de cada comunidad, mantener un diálogo directo con las instituciones y afianzar una política deportiva provincial basada en la equidad, el acompañamiento y la mejora permanente.
La jornada reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el fortalecimiento de los clubes entrerrianos como actores fundamentales para la formación, la salud, la convivencia y el desarrollo del deporte en todas sus etapas.